手工啤酒市場大　調查指逾半「千禧世代」每周都飲

千禧世代品味與上一代不同，怎樣吸引他們消費成為近年商界研究的課題。有調查顯示，這群人在酒精飲品的消費高過平均水平，有超過一半人每星期都會飲手工啤酒。

位於芝加哥的市場調查機構C+R research發表報告，指出美國酒徒每月消費額為59美元，而千禧世代每月消費額較平均高5美元。

調查所指的千禧世代，是指23至38歲。消費額較高的原因，就是他們愛好飲價格較高的手工啤酒。

56%千禧世代每周最少1杯 最愛IPAs

調查發現，有56%的千禧世代每星期都會飲手工啤最少一杯。大部份飲手工啤的千禧世代表示，最喜歡的是IPAs（India Pale Ale），其他有提及的手工啤包括American Pale Ale、Brown Ale和Porter。

美國手工啤目前佔整體啤酒銷售額的3%，而調查發現有76%受訪者都會支付較高價格飲手工啤，可見在各年齡層的消費者當中都十分受歡迎。

大品牌去年銷售額下降 手工啤有增長

這情況亦可以在公司銷情中看到。當地大型啤酒品牌銷售額去年下跌4.2%，同時間手工啤酒銷售額增長2.5%。

釀酒業協會調查顯示，美國飲酒男性每月花費66美元飲啤酒，女性則花費50美元，金額分別與當地人每月水電費和手機上台月費差不多。