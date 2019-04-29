樓價愈升愈多港人買？　學者：操作同股市一樣　升市先入市

香港樓價在過去10年多次出現大漲小回局面，反映樓價走勢的CCL指數，去年8月創下歷來新高，高見188.64。雖然其後樓價下滑，但是跌幅只有10%，調整期只有5個月，成為10年來最短的調整期。對於樓市走勢，就連本月30日卸任的市建局主席蘇慶和，與傳媒茶敍時形容，現時樓市長達十年的升浪是「前所未見」。樓價由谷底反彈的勢頭之快，嚇怕市民入市信心？剛好相反，買家近期入市意欲明顯增強。

據花旗銀行的首季市民置業意向調查結果，42%受訪者認為本港樓價於未來12個月上升，按季大幅提高24個百分點，看好樓價的受訪者比率，為去年第2季以來最高；反觀認為樓價會下跌的則由57%大幅下降至的24%。

產品加價，理論上消費者會考慮待減價時再去購買。但港人對「樓」這件產品，似乎是「愈升愈買。」調查指出，受訪者對於置業興趣卻不減反增。首季有26%受訪者表示現時對置業感「非常感興趣」或「頗感興趣」，比例創調查新高，可見樓市「愈升」，準買家「愈想買」。

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愈升愈買？ 42%市民料樓價繼續升 有興趣置業比例卻創調查新高

會德豐日出康城項目MONTARA，首3張價單共涉及372伙。截至今午暫時已錄近6,000張入票，估計樓盤最終票數可逾1萬張，勢成今年新盤票王。（發展商提供）

這種「愈升愈買」的情況，亦可從近日新盤消情中可見。在剛過去的周末，多個新盤陸續推出，特別是有全新盤，帶動一手成交逾300宗。大部分集中於億京大埔白石角「海日灣II」，開售295伙，折實平均呎價13,774元。兩天售出222伙；部分購買力更流向鄰近的嘉熙，兩天售出15伙；萬科屯門掃管笏上源亦售出10伙。

另外，5月或有7個新盤準備登場，可見發展商已經加緊部署。眾多項中要數最受觸目將是會德豐將軍澳日出康城站上蓋MONTARA，首3張價單共涉及372伙，佔項目整體單位60%，折實平均呎價14,466元，預計可套現約29.19億元；其中，低於800萬元的單位佔254伙，約68%。發展商指，過去兩日已錄逾4,500張入票登記，截至今午暫時已錄近6,000張入票，估計樓盤最終票數可逾1萬張，勢成今年新盤票王。

專家料樓價年內有機會觸及歷史高位

為何會出現樓價愈升，買家入市意欲愈強，反而樓價回落卻不願入市？中大商學院高級講師李兆波接受《香港01》訪問時就表示，市民「愈跌愈唔買」的情況非第一次發生，「好似股市咁，好多人都是跌市沽貨，升市就買。」至於為何有這種現象，他相信與香港資訊密集，及香港人投機性強有關。

不過他建議，若果有需要置業的人士，就不要「捉時機」，「如果你租樓，計過數又供得起，就應該買；但若果只是『岩岩好』的話，就要考慮清楚。」

至於樓價走勢方面，他指，去年底市民估計樓價將持續下跌，但跌市因素如中美貿易戰及美國聯儲局加息等因素已經逐漸消除，因此樓價回升。他認為，目前購買力已經重回市場，惟發展商仍觀望態度，新盤開價審慎，政府仍有可能有實施空置稅，及規管招標等「政策」出台，估計樓價今年內仍難回升至去年高位，「有機會掂到，但升穿就比較難。」