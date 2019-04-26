日本股市平成時代由高位累跌逾4成　最低位連7000點也失守

今日為4月26日，距離平成時代結束尚餘4日。隨著德仁天皇即位，日本便步入令和時代。平成年號長達31年，見證了日本經濟由盛轉衰，以及股市由歷史高峰爆破後，持續浮沉多年的時代。現在簡略回顧平成的日股表現。

上世紀80年代，日本為世界第二大經濟體。一方面既得益當地蓬勃的製造業發展，另一方面日本資本市場在當時受到資金大幅炒作情況下，地價及股市節節上升。當時日本地價之高可謂世界第一，在最高峰期時，單是日本皇宮的地價已等同整個加州，或是整個法國總和。

地價上揚亦對股市帶來刺激作用，這與日本不少企業購入大量物業等固定資產有關，加上日本企業之間多利用交叉持股方式，以鞏固控制權，有關因素均促使日股上揚。1989年正是明仁天皇登基的年份，在當年年末日經指數高見38,957點，為歷來新高。

日經曾失守7000點

可是日本央行為了壓抑經濟過熱，大幅加息，導致經濟泡沫爆破，亦引致股市持續向下。加上在1998年及2008年，亞洲及環球金融市場分別陷入危機，對日本股市帶來進一步打擊，在2008年10月29日，日經指數低見6994點，即與高峰期相比，累計跌幅82%。

隨著環球央行紛紛推出量化寬鬆措施以穩定金融市場，日本股市從低位回升，加上日本央行於2013年4月起，推出質化及量化寬鬆措施，帶動日本資產市場穩步上揚，日經指數在去年10月時初企於24,000點以上，為1991年以來首次。至今日，作為平成最後一個交易日，日經指數收市報22,258點，即與高位相比，累計下跌42.9%。

除了股市下跌下，不少日本大企業的擁有權轉至外資手中，其中Sharp的大股東已變為台灣鴻海集團。而東芝亦將家電業務股權已出售，反映出日資企業在世界上的角色已有轉變。