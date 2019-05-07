特朗普威脅提高關稅　專家料成事機會高　籲待冧市時買呢幾類股

中美貿易談判再生波折，市場原以為兩國將達成協議。但美國總統特朗普周日（5日）突然表示，周五（10日）將中國貨關稅會由10%提高至25%。 消息傳出後引起中港兩地股市大幅波動，相反美股在周一（6日）開盤下跌，道指跌幅一度超過1%，但「低開高走」，尾市逐漸回升，收市時只錄得輕微跌幅。 雖然副總理劉鶴將於本周四及五，在美國與美方代表進行新一輪談判，但是經濟師仍預期，美國上調關稅稅率的機會不細，因此有證券業人士相信，「政治市」下，投資者在現階段入市投資股票的值博率不高；又指出若一旦談判破裂，大市機會下試28000點。惟屆時中央政府或會考慮下調存款準備金率等措施，建議投資者可留意內銀及內險股。

特朗普（左）突然宣佈，周五將提高部分中國貨關稅至25%。（資料圖片）

特朗普突然「反面」，預告周五（10日）起2,000億美元中國貨關稅會由10%提高至25%，同時威脅將對另外3,250億美中國貨加徵25%關稅的舉動，已引起市場恐慌。昨日恒生指數一度跌逾千點，上證更跌5。６%。

兩國更似乎在「各說各話」，美國貿易代表萊特希澤周一（6日）表示，中國「背棄」在談判中許下的承諾；而外交部則指，，中美經貿磋商已進行了10輪，取得積極進展，希望美方能夠與中方共同努力，爭取在相互尊重的基礎上達成互利雙贏的協議。

商務部今日（7日）表示，應美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽的邀請，國務院副總理劉鶴將於5月9日至10日訪美，與美方就經貿問題進行第十一輪磋商，消息刺激港股回升153點，恒指收報29363點，國指收報11,261點，上升27點；A股方面，上證指數收市報2926點，升20點或0.7%，深成指數收市報9089點，升146點或1.6%，不過仍未能收復昨日的失地。

經濟師：美國上調關稅機會不細

兩國似乎仍有矛盾「未解決」。星展銀行（香港）高級經濟師周洪禮相信，特朗普將2,000億美元的中國商品關稅，從10%上調到25%的機會不細，惟相信不會對其它商品加徵關稅，「這一些要用來做談判籌碼。」

周洪禮相信，兩國最終會達成協議，「特朗普都要競選（連任），他都想達成一些東西，選前有張成績表」不過亦強調，兩國貿易磨擦會成為「常態化」，「好似打波上、下半場，中國對國企補貼、科技發展等問題，都不是幾個星期可以解決。」

至於一旦落實加徵關稅，周洪禮相信短期對中國經濟有較大影響，「中國要去槓桿，經濟都是剛剛才回穩，亦都不是太鞏固，所以中國都想盡快平息風波。」至於人民幣匯價走勢，他估計料短期內跌至6.8水平，但美國一直擔心中國以「人民幣貶值」作反擊關稅的手段，中國亦不希望人民幣貶值，在提振經濟的同時，又要避免資本外流，預料未來走勢平穩。

美國總統特朗普曾與國家主席習近平會面。（資料圖片）

特朗普提高關稅的決定仍未落實，股市已經反映有關措施的「殺傷力」，大行亦率先唱淡。摩根士丹利預期，貿易戰再度升溫，恒指最熊有機會見27700點，潛在跌幅逾1000點。大摩又指，受中美貿易矛盾升級影響，部分在美國業務佔比較重企業盈利壓力大增。

張智威：若徵25%關稅或下試28,000點

信誠證券聯席董事張智威相信，短線恒指仍會反覆偏軟，或會借勢調整跌至29000點，但若果特朗普真的開徵關稅，或進一步下跌至100天線，即28000點水平。

至於今次的跌市，投資者應否借機「撈貨」呢？張智威認為值博率不高，他解釋，市場早前估計兩國可「傾掂數」，惟恒指曾多次上試3萬點後回落，「幾次都回落到29800或29900點左右，都衝唔上3萬點，就算今次唔加稅，估計都係升番上29900點左右。但你一傾唔埋，就有可能跌番落100天線，用幾百點博1000點，值博率不高。」

他提醒，有意入市的散戶要避免與人民幣貶值有關的股份，如紙業及航空股，但就可留意內銀或內險股，「上次貿易戰中央都出手，今次亦隨即降準，可以預期一旦未能達成協議，中央會有手段，如減息降準，有利內銀或內險股表現。」另外，較保守的投資者，可留意公用股，如領展（0823）或港鐵（0066）。

張智威指出，投資者應避免受會人民幣貶值影響較大的股份。（張浩維攝）

植耀輝：毋須急於買避險股

耀才證券研究部總監植耀輝認為，中美最新一輪貿易談判存在很多變數，貿易戰或再延長，特朗普將持續採取「拖字訣」策略，周五會先加關稅，於未來日子再逐步清除；他相信股市在未來一段時間持續波動，持觀望態度。他又認為國務院副總理劉鶴是否隨團到美國參與談判，亦對談判結果存在影響。

不過他認為目前投資者毋須急於買避險股，由其公用股最近升至較高價位，勸喻投資者不用高追；至於人民幣去向方面，他指近期美元匯價上升，相信人民幣在未來一段時間會處於偏弱。

植耀輝認為，目前公用股估值偏高，不建議投資者現階段追入。（張浩維攝）

此外法興分析員Frank Benzimra發表報告，認為受額外關稅的不確定性影響，中國股市表現將不及包括印度在內的南亞低啤打系數（Beta）市場。不過該行建議投資者買入消費相關的股票，認為中國減稅降費將會支撐相關板塊。