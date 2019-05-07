【中美貿易談判】彭博社：中方疑反口拒修法　觸怒特朗普加關稅

中美貿易談判突然生變，美國總統特朗普（Donald Trump）再威脅向中國商品加徵關稅，彭博社周一（6日）引述消息人士指，中方在上一輪磋商中，無意為解決強制技術轉移等方面作有需要的法例修改，與會的萊特希澤（Robert Lighthizer）感到不滿並向總統特朗普匯報，觸怒特朗普周日在Twitter發文威脅加徵關稅，並指摘中方試圖重新談判。

彭博社引述美方消息人士稱，中國本來已同意在協議中就解決強制技術轉移，以及保護知識產權等美方提出的要求，作有需要的法例修改，當華府認為有關問題已解決時，中方卻在上周的談判中稱無意為此修改法例。

萊特希澤等人對中國「反口」感到不滿，並向總統特朗普匯報，觸怒特朗普，認為是北京試圖重新談判，於是在Twitter宣布周五起提高價值2000億美元中國進口商品的關稅至25%，並威脅對其餘3250億中國商品徵收25%的關稅。

美國財經新聞網站CNBC報道，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）周一（6日）表示，劉鶴仍會率領中國代表團出席談判；美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）則指出，若今周中美談判有改善，美方可能不會加徵關稅。

（綜合報道）