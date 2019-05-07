【中美貿易談判】美媒：中國控制輿論是為避免「愛國」搞垮談判

中美貿易談判接近尾聲之際，特朗普周日（5日）突然宣布要在周五（10日）增加關稅。消息令全球市場恐慌，上海綜合指數一天內下挫5.6%，但中國媒體幾乎沒有報道加稅的消息，美國《華爾街日報》分析指中國是避免突然爆發的「愛國言論」會搞垮談判。

特朗普周日（5日）透過Twitter威脅在周五（10日）增加關稅，把2000億美元中國進口貨品由原本的10%關稅增至25%，引發市場恐慌股市暴跌。（路透社）

特朗普的加稅消息引起海外媒體廣泛報道，但中國主流媒體在周一（6日）未有發聲，新華社及旗下的新華網等媒體平台均無報道特朗普的消息。直至股市大瀉後，經微博轉載外文報道後，才得悉外圍市場一片恐慌的情緒和原因。

避免輿論引發「愛國效應」

美國《華爾街日報》分析指出，中國此舉動是要控制輿論引發的「愛國效應」，以免充斥反美情緒搞垮貿易談判。

中國輿論自特朗普2018年向中國加徵關稅以來，持續批評美國。有保守的中國輿論認為美國目的是要阻止中國超越美國，牽起民族主義情緒。相關的言論在華為副董事孟晚舟被捕，及美國四出呼籲盟友棄用華為後更為高漲。

但反美輿論無助解決中美矛盾，激進的言論更會破壞談判氣氛。

中美貿易戰以來中國同受傷害，中國一個急切需求是美國能取消關稅。《華爾街日報》引述對外經濟貿易大學中國WTO研究院長屠新泉表示，中國認為現時仍能阻止特朗普加稅：「過去特朗普不就曾威脅加稅後延期的。」

中國外交部發言人耿爽亦表示特朗普過去已不只一次威脅要加稅，因此原定前往華盛頓的談判團隊將按原定計劃起行。

不過若中美貿易談判破裂，屠新泉認為中國很可能會有相應報復：「否則就看起來太弱。」屆時貿易戰將進一步破壞兩國以致世界的經濟。

（華爾街日報）