瑞幸咖啡將登陸美國股市　貝萊德亦為股東之一　原來亦有投資....

瑞幸咖啡5月6日向美國證券交易委員會（SEC）提交監管文件稱，計劃發行3,000萬股ADS，每ADS IPO發行區間為介乎15至17元（美元‧下同），最高融資5.1億元。如果承銷商行使超額配售權，該公司將籌集最多5.865億美元資金。瑞幸咖啡每股ADS代表8股A類普通股。

綜合媒體5月7日報道，瑞幸咖啡此前於4月23日向美國證券交易委員會（SEC）提交了IPO招股書。這份招股書顯示，瑞幸咖啡擬在納斯達克全球精選市場（Nasdaq Global Select Market）掛牌上市，股票代碼為「LK」。

這家公司一直都在以驚人的速度擴張，目前已在中國28個城市中擁有2,370家連鎖店，並計劃在今年進一步新開2,500家連鎖店，試圖取代星巴克成為中國最大的咖啡連鎖店運營商。

據瑞幸咖啡在其IPO招股書中援引的一份報告顯示，這個品牌正依賴於中國市場上咖啡消費量的增長來擴大業務，去年其銷售總量達到87億杯，與2013年的44億杯相比增長了將近一倍，而且預計到2023年時將會進一步增長至155億杯。另外，瑞幸咖啡還已將其業務範圍拓展到了咖啡領域以外，允許客戶通過其應用購買食品和其他飲料，如柚子奶酪茉莉茶和四川雞肉冷麵等。

首季虧損逾8500萬元

但是，這家成立於2017年6月份的公司現在還處於虧損狀態，並警告稱在可以預見的未來可能會繼續虧損。

監管文件顯示，2018年瑞幸咖啡的淨虧損為4.754億元，總營收為1.2527億元。在2019年第一季度，該公司的淨虧損為8,530萬元。

這家咖啡連鎖店運營商是由錢治亞及其他兩名高管聯合創立的，並得到了新加坡主權財富基金新加坡政府投資公司（GIC Pte Ltd.）的支持。錢治亞現任瑞幸咖啡首席執行官，此前曾擔任神州租車（0699）的首席運營官。

瑞幸咖啡的其他投資者包括美國基金管理公司貝萊德集團（NYSE:BLK）以及中國投資公司CenturumCapital和愉悅資本（Joy Capital）等。

瑞幸咖啡在中國快速擴張，欲取替代星巴克。（視覺中國）

分析師﹕瑞幸每賣一杯咖啡便要虧本

群峰社投資經理曾宇凡曾在四大會計師事務所之一德勤擔任高級分析師。他在分析過瑞幸的招股書後指出，瑞幸巨虧有兩個原因：其一是收入不足，補貼嚴重。如2018年咖啡（Freshly brewed drinks）收入6.49億元人民幣，全年咖啡銷量7,150萬杯，平均每杯咖啡不含增值稅售價9.1元人民幣，「實乃消費者的福利，當然，對企業來說就是大出血了」。

其二則是銷售費用極高。瑞幸2018年花了1.3億元人民幣請新用戶喝一杯咖啡，但這還不是銷售費用的最大頭，廣告費和配送費才是。線上LBS等廣告費以及線下的電梯廣告，瑞幸2018年花了3.6億元人民幣，同年配送費一共花了2.4億元人民幣。

不過值得注意的是，瑞幸的補貼力度在減小。2019年第一季度，瑞幸每個月銷量是1,630萬杯咖啡，每賣出去一杯咖啡虧損11元人民幣，而2018年每賣出一杯咖啡則要虧損18元人民幣。

通過4輪融資，瑞幸總共獲得了超過5.5億元資金儲備，約合37億元人民幣。不過，這可能很難趕上瑞幸的燒錢速度。

多輪融資多屬朋友圈融資

過去一年半，瑞幸共進行了4輪融資，由於前三輪的融資機構多與神州優車有著千絲萬縷的關係，這三輪融資也被外界稱為「朋友圈融資」。

2018年4月，瑞幸咖啡完成數千萬元人民幣的天使輪融資，領投人為神州優車創始人陸正耀；2018年7月，完成了2億元的A輪融資，參投的機構為大鉦資本、愉悅資本、君聯資本和新加坡政府投資公司；2018年12月，完成B輪2億元融資，參投機構為大鉦資本、中金公司、新加坡政府投資公司和愉悅資本。

最近的一輪融資發生在2019年4月，B+輪1.5億元的融資，領投者為貝萊德集團，該集團是星巴克的第二大股東。當時，這也讓外界產生了多種解讀。

不過，根據招股書，幾輪融資以後，陸正耀依然是瑞幸咖啡真正的控制人，持股30.53%，為最大股東。此外，由Wong Sunying控制的Mayer Investments Fund為第三大股東，佔股12.40%。根據神州優車財報，Wong Sunying同樣為「神州系」出身，是陸正耀的姐姐，與陸正耀為一致行動人。

瑞幸咖啡創始人兼CEO錢治亞為第二大股東，通過家族信託持股19.68%。