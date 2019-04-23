挑戰星巴克的瑞幸咖啡　在美申請IPO 融資最多1億美元

已經在美國申請IPO的中國咖啡品牌瑞幸咖啡，當前並沒有實現盈利，但是有報告預測瑞幸咖啡有望2021年實現盈利，影響估值的關鍵因素在於咖啡單價。

內地新興咖啡品牌瑞幸咖啡（luckin coffee），4月22日向美國證監會遞交IPO申請，尋求以LK為代碼在納斯達克交易。由瑞信、摩根士丹利、中金和海通國際承銷，最高融資1億美元，但這只是用於計算註冊費用的初步登記額，實際IPO融資規模可能高於或低於這一水準。

招股書顯示，瑞幸成立以來擴張速度驚人。截至3月末，在18個月內，瑞幸旗下門店從在北京的一家試點店擴大到2,370家100%持有店，遍佈中國28個城市，這期間累計交易客戶超過1,680萬。去年全年客戶複購率超過54%。

2017年10月， 瑞幸咖啡第一家門店開業 。瑞幸咖啡門店圍繞寫字樓、學校、醫院、居民區，確保門店覆蓋範圍內的用戶到店取餐步行不超過5分鐘。瑞幸咖啡提供堂食、自提、外送三種服務模式，到店堂食比例達61%。

瑞幸稱，截至去年末，以旗下門店數量和去年全年出售咖啡杯數計算，瑞幸是中國第二大咖啡運營商，相信自身模式已經成功推動了中國廣大的咖啡市場消費。瑞幸的目標是，到今年末，成為以門店數量計中國最大咖啡網。

而美國連鎖咖啡公司星巴克在進軍中國市場19年之後才開設了3,400家門店。星巴克2018財年年報顯示，截止2017年9月30日，星巴克在中國擁有3,521家門店。英國《金融時報》稱，與星巴克不同的是，瑞幸的許多門店並沒有座位，這也使瑞幸能更快擴張。

中國咖啡市場競爭激烈。（視覺中國）

值得關注的是，招股書資料顯示截止到2019年3月31日，瑞幸咖啡的現金和現金等價物為11.59億元人民幣，這意味著按照目前燒錢的速度，瑞幸咖啡只要2個季度，也就是今年的9月底，就會燒光賬上所有的現金。況且瑞幸咖啡還面臨著各種中長期的債務壓力。招股書資料顯示一年以內需要支付的資本高達8.12億元人民幣，分別是經營租賃承諾4.75億元人民幣、裝修承諾0.24億元人民幣、銀行短期借款0.66億元人民幣、長期借款1.47億元人民幣，以及咖啡機購買等1億元人民幣。

不過，《2019年中國咖啡市場發展資料包告》對瑞幸咖啡的預測顯示，瑞幸咖啡2019年可能仍將是虧損狀態，但年咖啡銷量如果能達到4.4億杯，已經可以和目前星巴克（中國）4億杯左右的年咖啡銷量一較高下；2020年如果年咖啡銷量能達到5.7億杯、單店年銷量達到10.4萬杯，則已追趕上目前星巴克（中國）的年咖啡銷量和11.3萬杯的單店年銷量。

《報告》預測稱，瑞幸咖啡有望2021年實現盈利，有了淨利潤，就可以使用PE值（28-50倍）來進行估值預測，2021年瑞幸咖啡相對完整的、具有可能性的估值可變區間為132億元人民幣至3140億元人民幣（19億美元至462億美元），影響估值的關鍵因素在於咖啡單價，也就是實際交付價格。