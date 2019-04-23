瑞幸咖啡欲挑戰星巴克Starbucks　誰會是最後贏家？

被視為星巴克（Starbucks）在中國市場的最大勁敵，內地新興連鎖咖啡店瑞幸咖啡（Luckin coffee）披露了其在美國申請IPO的計劃，擬集資最多1億美元。 成立只有一年多的瑞幸咖啡，迅速擴張至2370間分店，相當於每5.5小時便開設一店，但與美團、滴滴等新興企業一樣，這間咖啡店還未實現盈利，今年第一季淨虧損達到5.52億元人民幣，是上一季的4倍多。

去年內地咖啡市場規模增至569億元

隨著內地消費水平提高，咖啡文化正在中國紮根。瑞幸咖啡的上市文件引述報告指，中國咖啡市場總額由2013年的156億元（人民幣．下同），增長至2018年的569億元，並預計2023年將擴大至1,806億元。

這份弗若斯特沙利文的報告並預料，中國人年均消費的咖啡杯數會由2018年的6.2杯，上升至2023年的10.8杯。不過，這仍遠低於一些「咖啡消費大國」，去年，德國人均年喝867.4杯咖啡，美國人則年喝388.3杯咖啡、香港人亦有249.5杯，從數字上反映內地咖啡市場的潛力。

中國咖啡市場銷售額。（資料來源：弗若斯特沙利文報告）

瑞幸咖啡VS星巴克－門店篇

搶飲到中國「頭淡咖啡」的是美國連鎖咖啡店星巴克，20年前已經進軍中國，目前在中國150多個城市開設了超過3,600間門店，成為了星巴克發展速度最快、最大的海外市場。去年，星巴克更訂下2023年之前將分店增至6,000間的目標。

至於在2017年6月才成立的瑞幸咖啡，截至2019年首季，門店爆發式增長至2,370間，但原來其快速擴張的秘密源自其開店策略，自取店（Pick-up）佔了總店數91.3%，通常位處寫字樓、商業區和大學校園。

這些自取店的座位數目有限，甚至沒有座位，面積介乎20至60平方米，上市文件解釋，開設自取店讓公司享有較低的租金和裝修成本去快速擴張，並能貼近到目標顧客。

開店策略不同，瑞幸與星巴克的消費群亦不盡同，消費者到星巴克除了喝咖啡，更多是需要一個放鬆、工作或社交的「第三空間」，至於瑞幸咖啡在市場上更傾向於自提和外送模式，更像是「咖啡版」喜茶。

瑞幸咖啡開業年半已擴張至2370間分店，但原來逾九成屬於如圖中的Pick-up自取店，座位數目有限，甚至不設座位。（資料來源：瑞幸咖啡上市文件）

瑞幸咖啡VS星巴克－價格篇

下載瑞幸咖啡手機App實測，可見其咖啡價格訂在21元到27元，現時更附有「充2贈1」的優惠，充購後所得的飲品券可存放3年，而其輕食價格只介乎10至20元，是星巴克價格的3分1。而星巴克咖啡在內地定價約在30至40元左右，普遍較瑞幸咖啡昂貴逾一成。

內地流行外賣，星巴克在去年下半年才「醒覺」，與阿里旗下餓了麼合作拓外賣服務「專星送」。瑞幸看準機會，抓住廉價和便捷的優勢突圍，得以急起直追，以門店數量和全年出售的咖啡杯數計算，緊貼星巴克成為中國第二大咖啡連鎖店。

瑞幸的崛起影響了星巴克在中國業務的增長速度，截至12月底止首財季，星巴克在中國的同店銷量僅增長1%，但銷售額下跌2%，然而，季內，星巴克中國及亞太區分部收入仍有近12.3億美元（約82.6億元人民幣），營運收入增加13%至2.21億美元。

相反，瑞幸咖啡的虧損則在擴大，據上市文件，今年最新第一季錄得淨虧損5.5億元，是上一季度的4倍多；去年全年淨虧損則為16.19億元。

消費者可在淘寶、天貓、支付寶、餓了麼、盒馬、口碑等阿里新零售生態，以及在星巴克自有App下單買星巴克。圖為阿里巴巴濱江園區內Starbucks門店。（視覺中國）

瑞幸咖啡VS星巴克－財務篇

瑞幸咖啡的擴張速度驚人，但財務狀況就相當嚇人，除了大量開店，又找來明星張震和湯唯為代言人，且經常提供折扣。近日，瑞幸推出了「逐鹿百萬大咖」的派錢活動，每個禮拜消費滿7件商品的顧客可瓜分500萬元的現金獎，活動長達10個禮拜，這樣便燒掉5,000萬現金。

上市文件顯示，瑞幸咖啡的現金和現金等價物為11.59億元，如未能上市集資成功，以目前的燒錢速度，即第一季虧損5.5億元計，只須兩個季度就可燒光賬上所有現金。加上，瑞幸還面臨著各種中長期的債務壓力，招股書顯示，公司在一年內還要支付的資本達到8.12億元，當中包括租賃、裝修、銀行借款、購買咖啡機等成本。

相反，業務遍佈全球的星巴克，去年全年持有現金和準現金近90億美元（約604億人民幣），雖然負債有達94.4億美元（約634.3億人民幣），但當中大部分為2厘至4.5厘低利率的遠期票據，而星巴克去年淨現金流入119.4億美元（約802億人民幣），反映財務狀況相對健康，成立年多的瑞幸咖啡實難與之相比，似乎要贏人先要贏自己。