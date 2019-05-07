紅A第三代傳人不只造塑膠水桶　明言食老本之餘仲要創新

紅色膠水筒、膠櫈仔、街市燈罩、甚至太空喼等常見日用品，由傳統本地品牌星光實業（紅A）多年打造而成，承載一代人的集體回憶。第三代傳人梁馨蘭卻希望打破框框，除了生產傳統塑膠產品外，亦期望透過改良自家產品，以及代理外國餐飲設備，為「老字號」注入新血，並指「食老本好容易，但要在食老本之餘做到創新。」

今年是星光實業成立七十周年，現時集團由第三代傳人梁馨蘭（圖左）擔大旗。（盧翊銘攝）

第三代著手改良塑膠產品

紅A品牌已屹立香港七十載，老字號已植根於本地餐飲業，高達93至95%的餐廳有使用它們的產品。梁馨蘭形容自己「好好彩」，家族企業累積了一定的財力，支持她開拓新市場，大膽嘗試創新意念。

隨著餐飲業愈來愈注重食品安全，她著手改良塑膠產品，例如常見的碗碗碟碟，她花近兩年時間研發，以PBT物料革走有害物質，又提高耐溫度由零下40度至140度，首批產品將應用於醫療餐飲。另外，她亦重新設計運載及儲存食物的膠筒，以配合手推車的設計，方便餐飲業人員日常工作。

不會放棄​傳統家品生產

公司同時代理保溫箱、洗碗機及溫度監控控制器等12個外國品牌，突然由傳統工廠轉型，她直言初期有客戶感到驚訝，認為她的發展步伐「跳脫」。但她指出，「唔再係逐件產品推銷，而係提供一個解決方案，向業界提供一站式產品及設備」，並期望新代理品牌將為公司提供穩定收入，至年底代理的餐飲設備品牌可增至20個。

她坦言，目前B2B（Business-to-Business）業務已佔集團大部份收入，惟強調紅A不會放棄膠水壺、膠櫈仔等傳統B2C（Business-to-Customer）的家品生產，會藉此進行品牌推廣，例如去年與香港迪士尼合作推出米奇燈罩、米奇膠櫈等，年底亦會與時裝品牌合作推出聯乘產品。