【虛擬銀行】金管局發出4張虛擬銀行牌照　「三馬」及小米有份

金管局今日宣布，向螞蟻商家服務（香港）有限公司、貽豐有限公司、洞見金融科技有限公司及平安壹賬通有限公司授予銀行牌照以經營虛擬銀行，牌照於今日生效。根據已經獲發牌照銀行的業務計劃，它們的服務預期可於約6至9個月內正式推出。

目前，獲發牌的虛擬銀行增至8間。金管局總裁陳德霖表示，金管局正與8間獲發牌的虛擬銀行緊密跟進，讓它們做好準備，按照計劃開展業務，「香港推出虛擬銀行，是智慧銀行措施的重要一環，定能推動金融創新，帶來更好的客戶體驗和促進普及金融。」

金管局會密切監察虛擬銀行開業後的運作，包括客戶對虛擬銀行透過新模式提供金融服務的反應，以及虛擬銀行會否為銀行業界帶來影響。金管局預期需在第一家虛擬銀行推出服務後大約一年左右，可以對情況作出較全面的評估。

發出上述銀行牌照後，香港的持牌銀行數目增至160間。

金管局早前已共發4張虛擬銀行牌照，連同最新的4張，首批8張虛銀牌照全數批出。（資料圖片）

「三馬」（馬化騰、馬雲及馬明哲）旗下機構及小米獲發牌

Infinium Limited（貽豐有限公司）為馬化騰旗下騰訊、工商銀行（亞洲）、港交所、高瓴資本聯同香港著名商人鄭志剛之合資公司。

螞蟻商家服務（香港）有限公司，則為馬雲旗下阿里巴巴聯營公司螞蟻金服，其全資持股「支付寶（香港）控股」去年間接透過另一公司所成立，將由螞蟻金服副總裁俞勝法、韓歆毅等高層出任董事。

平安壹賬通有限公司為馬明哲任董事長的平保（02318）之子公司，除已羅致前渣打香港個人銀行產品主管馮鈺龍出任行政總裁，協助籌組虛擬銀行，市傳平保獨立非執董、前交通銀行（03328）副行長葉迪奇會出任日後的虛擬銀行主席。

洞見金融科技有限公司則是由小米（1810）與尚乘集團共同出資設立，其中小米佔比90%，尚乘佔比10%。