【虛擬銀行】貽豐獲發牌照　股東陣容強勁　包括騰訊及鄭志剛等

金管局今日宣布，向螞蟻商家服務（香港）有限公司、貽豐有限公司、洞見金融科技有限公司及平安壹賬通有限公司授予銀行牌照以經營虛擬銀行，牌照於今日生效。

資料顯示，貽豐有限公司股東背景「強勁」，涉多家知名企業及人士，為騰訊﹙0700﹚、中國工商銀行（亞洲）、香港交易及結算所﹙0388﹚、高瓴資本聯同鄭志剛（透過其投資主體Perfect Ridge Limited）之合資公司。

Infinium總部設於香港，公司稱將憑藉先進的技術以及金融科技的創新應用，促進香港的普及金融發展，專注為用戶及企業帶來嶄新、高效及安全的虛擬銀行服務體驗，為用戶提供卓越便利的金融服務。

公司又指，將以互聯網作為服務客戶的主要平台，為客戶提供高效、創新及安全的全方位虛擬銀行金融服務。Infinium將秉承促進普及金融的理念，為現時未能受惠於傳統金融體系的消費者如小額存戶提供服務，當中的措施包括不設最低戶口結餘要求及免收最低戶口結餘收費等，讓香港普羅大眾及中小企業均能享受優質的銀行服務。Infinium現正與香港科技園公司合作研究於旗下的創新中心設立虛擬銀行辦公室及體驗中心。

Infinium行政總裁岑志豪稱，很高興獲金管局頒發虛擬銀行牌照，為推動香港的金融科技業發展作出貢獻。公司將與金管局及業界夥伴合作，透過金融科技及創新意念，推動本地的普及金融發展，讓更多客戶享受Infinium嶄新、高效及安全的虛擬銀行服務體驗。