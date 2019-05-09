【虛擬銀行】小米、尚乘旗下洞見金融　料6個月內推出服務

金管局今日再分別向4家機構授予虛擬銀行牌照，預料可於約6至9個月內正式推出服務。

小米（1810）與尚乘集團的合資公司「洞見金融科技」（Insight Fintech HK Limited）亦是其中之一。小米出資佔比為90%，尚乘則佔比10%，估計在未來約6個月內可上線推出服務。

公司指，開業初期Insight虛擬銀行將專注於金融科技與傳統銀行業務的融合，通過小米上、下游産業鏈，打造供應鏈全場景全鏈條的金融服務；尚乘則以其對本港金融市場的理解，尤其是本地化客群需求方面提供價值。

開業初期，Insight虛擬銀行將專注於金融科技與傳統銀行業務的融合。（圖片由公司提供）

小米聯合創始人兼高級副總裁、小米金融董事長兼CEO洪鋒表示，傳統金融服務往往難以觸達到長尾客群，秉承普惠金融的理念，將可接觸到更多個人零售用戶，並通過科技手段提供金融服務；同時，也致力於解决中小企業發展中遭遇的融資難、融資貴等核心問題，幫助中小企業發展。

尚乘集團董事長兼首席執行官蔡志堅表示，作為香港土生土長的金融機構，尚乘將與小米深度聯動、全面合作，充分融合加總小米在IoT的强大優勢和資源；以及尚乘在本土生態文化和國際資本市場的深度認知及豐富經驗，共同打造香港最具有特色的創新銀行。