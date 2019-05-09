恒生料今年本港經濟增長放緩至2.4%　冀維持漸進派息政策

恒生銀行（0012）舉行股東大會，該行董事長錢果豐表示，由於中美貿易摩擦等因素，預料本港今年經濟增長將降至2.4%，但期望能維持漸進派息政策。

稱將審慎管理貸款質素

錢果豐於會上指，今年恒生的經營震境仍有一定挑戰，全球經濟增長面臨放緩風險，預料香港全年經濟增長將較去年的3.3%顯着下滑，而內地增長亦會降至6.2至6.5%。

恒生銀行副董事長兼行政總裁鄭慧敏補充，今年以來環球市場較為波動，尤其中美貿易戰對股市影響較大，該行會以審慎原則管理信貸，尤其會對受關稅影響的行業加強貸款審查，並更着重與現有客戶加深關係，有信心貸款質素及業務發展可維持平穩。

恒生銀行副董事長兼行政總裁鄭慧敏表示，虛擬銀行加入市場，有助增強競爭，提升行業的客戶服務質素。（羅君豪攝）

派息已考慮業務發展需要

恒生最近連續3年增派股息，惟派息比率不增反減。鄭慧敏解釋，該行股息政策更着眼於派息金額的增長，而派息水平主要考慮到業務發展、監管要求等，而由於監管條例不斷推陳出新，期望採取謹慎漸進的資本管理原則。

此外，金管局宣布再發出4張虛擬銀行牌照，令虛擬銀行數目增至8間。鄭慧敏回應指，虛擬銀行加入市場可望增強競爭，提升行業的客戶服務質素，而該行已投放不少資源，提升網上銀行及手機銀行服務，現時大部分銀行服務均可在網上完成，產品及銷售渠道亦已相當數碼化，但強調會留意虛擬銀行所採取的業務策略。