母親節、父親節送乜好？　韓國父母話現金最實惠

5月12日就是母親節，6月15日則是父親節，大家想好送甚麼禮物了嗎？如果未的話，不妨考慮韓國的調查，選擇父母最喜歡的東西，以及避開他們最不想要的東西。

韓國《中央日報》報道，SK電訊在2016年1月至2018年4月15日透過社交分析平台smart insight，分析了5.7萬條數據，列出韓國父母最常收到的禮物。

近3成父母都收現金 其次收美容產品

調查發現，2016年韓國人送給父母的禮物，有29%都是現金，2017年現金佔32%，而2018年則有29%，均是最熱門禮物。而排在現金之後的是美容產品、健康食品以及家電家具。

最無人氣禮物為書籍、蛋糕、鮮花

此外，大數據分析公司Daum Soft亦發表調查，分析了2018年1月至2019年5月2日的父母節相關話題，發現人們最多的購物關鍵詞為「零錢盒」，之後是「電話」、「信」、「錢和花」以及「裝飾用品」。

至於最少搜索即人氣最低的禮物是「書」，其次是「蛋糕」、「鮮花」、「智能設備」等。

有分析認為，父母不喜歡收到書籍禮物，是因為「有壓迫感」，以及「要戴老花眼鏡看書不方便」等，至於不喜歡蛋糕和鮮花，則可能是覺得「老套又不實用」。

韓國父母節定在5月8日 一次過慶祝

讀者有否留意到上文說的是「父母節」？原來韓國在1973年規定，將父親節和母親節二合為一，每年5月8日定為父母親節。

此外，其實聯合國將6月1日定為全球父母節，而當日亦是國際兒童節，真正是「大人細路」普天同慶。