【母親節】女兒一出生濕疹纏身　媽媽研手工皂：這是長期戰爭

「最驚是她臉上會留疤。」晴媽媽憶述，5年前女兒晴晴出生時全身通紅，原本以為是奶奶所說的「胎毒」，但發現她的皮膚開始出現凸起的粒粒，並感到痕癢，帶她看醫生方確診是濕疹。「做全職媽媽時真的很大壓力，女兒就是我整個世界，當她一抓、皮膚一損，我就非常擔心。她2歲前我沒試過連續睡5小時。」晴媽媽說。 攝影：黃寶瑩、部分圖片由受訪者提供

晴晴一出生就臉紅紅，被誤會是「胎毒」。 晴晴現時5歲，從她的臉上沒看出以前曾有嚴重濕疹，不過在手肘、髮腳仍有紅印和痕癢，晴媽媽說：「這些紅印未出疹，我已當是日常護理，稱不上是爆發。對付濕疹，是長期戰爭。」 晴媽媽的家族沒有濕疹的病史，他的丈夫雖是敏感體質，患有鼻敏感，但並沒有爆發濕疹，因此她一開始對濕疹是一無所知。晴晴出生時，整個臉上、腰背都紅通通，當時她奶奶說是「胎毒」，着她用金銀花水抹在BB臉上。「又真的退了一些，但之後又繼續惡化。」晴晴半歲時，皮膚更出現了凸起的粒粒，而且因為痕癢，她會拔掉「小拳套」去抓，很易抓損皮膚。 辭去社工工作 全職照顧女兒 原本是社工的晴媽媽，在女兒出生後就當上全職媽媽，她形容當時壓力很大：「那時我的世界只有她，她一舉一動我都很緊張。我整天都看着她，怕她抓癢，一抓就損。」她每隔數小時要餵母乳，又要檢查女兒有沒有抓癢，不時又翻看資料研究有什麼方法幫助到女兒，坦言在晴晴2歲前未曾連續睡過5小時，苦不堪言。

為女兒用過金銀花水、土銀花水、菊花水、芫茜水等偏方，可惜紅疹的情況持續。到了女兒1歲時，她帶晴晴看西醫，確診是濕疹，處方了含類固醇的藥膏。「藥膏真的很見效，幾天之間紅疹就退了，但不能連續使用。結果一停就又翻發。」於是，她又尋求中醫藥方，「一啖中藥、一啖山渣餅地」餵女兒吃藥，煲湯水如紅豆薏米水，煮淮山粥等，希望能夠紓緩女兒的濕疹狀況。

其實每試一種新方法都好擔心，好怕對她無效，甚至再嚴重起來，就前功盡廢。

即使晴晴現時濕疹鮮有爆發，媽媽仍是小心翼翼。 研製手工皂 幫助濕疹患者和婦女就業 「濕疹是一場長期戰爭。」晴媽媽說，她指濕疹小孩有很多限制，「唔濕得、唔乾得、唔熱得、唔凍得」，據中醫說濕疹是源至脾胃濕毒，因此她對晴晴的飲食也很小心，一日三餐之中8成是蔬菜，只有一餐有白肉、戒紅肉，少吃蛋黃，而烹調方法也只有清蒸和燉。即使晴晴現時情況好轉，晴媽媽也指不能鬆懈，「一做漏了，她的皮膚就會立即告訴你」。 晴晴洗澡和護理則是用媽媽親手製作的手工皂和潤膚膏。晴媽媽初接觸到手工皂，一開始是買來試用，後來便上體驗班，學習嘗試用母乳製作手工皂。她覺得手工皂對女兒的皮膚有滋潤的功效，便開始繼續鑽研，趁女兒午睡時，她就放棄睡眠「打梘」；女兒在晚上睡着後，她又「開壇」繼續「打梘」，不斷從失敗中學習。

媽媽親手造給女兒的手工皂無添加化學成份，晴晴在2歲之後，濕疹情況開始好轉。晴媽媽沒有鬆懈，更報讀了手工皂的深造班，之後還到了台灣拜師學藝，再考獲香薰治療師的資格，在手工皂的配方上加入精油，加強功效。

現時，她開創了自己的手工皂品牌「晴媽媽手作工房」，和本地農場合作種植無農藥的金盞花，又自行浸泡金盞花油等，製作無添加的手工皂材料。她在社企「合廠」聘請了基層媽媽幫忙製作，希望幫到婦女就業，也希望幫助到其他濕疹的患者。「本身沒有打算做生意，但得知有合廠，便希望帶來社會意義。」晴媽媽說本來打算女兒上學後便重返社福界，但她很贊同合廠的理念，於是加入合廠，即使首半年沒有收入，仍然堅持下去。現在，工房不但協助了媽媽學習新技能，也是一群婦女員工互相交流心得的地方。

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晴媽媽希望女兒學會「濕疹只是她一個短處，不要介懷皮膚唔靚」。 即使變靚了 媽媽也要「與濕疹同行」 晴媽媽指，晴晴4歲之後濕疹的情況比之前好多了，但一出汗、轉季時，在手肘、腰位等都會出現濕疹。「我不能要求濕疹在她身上消失，我只能陪她去面對。有時我們都會開玩笑地說：『你係咪身痕呀？』令她不會覺得自己和其他小朋友有分別。」晴媽媽甚至買來了繪本，讓晴晴明白每人都有長短處，濕疹也只是她的一個短處，希望晴晴不會介懷自己的皮膚「唔靚」。回想當初，晴媽媽認為自己如此緊張，其實也無補於事，「就算BB當時不懂表達，她也會感受到父母情緒緊張，無助病情」。

很多媽媽來學製手工皂時，也會心懷期望：「是不是可以根治？做了什麼步驟可以脫離濕疹？」晴媽媽也會對她們坦言：「手工皂不是靈丹妙藥，用了不會令濕疹立即好，也要試試是否適合體質。」她曾有一位媽媽學生，兒子的濕疹在長大後鮮有復發，但因DSE的考試壓力而大爆發，快要考試卻連睡也睡不到，媽媽便來試製手工皂，希望幫到兒子。晴媽媽認為，父母面對濕疹寶寶要調整心態，非找方法甩掉濕疹，而是接受孩子「與濕疹同行」。