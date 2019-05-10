【環球股市】中方聲言反制美國加徵關稅　港股午後一度倒跌

美國從當地時間周五凌晨起，向來自中國的2,000億美元貨品徵收的關稅稅率，由10%增至25%。中國商務部聲言感到遺憾，並指出不得不採取反制措施。亞太區股市受到波及，其中日本由升轉跌，截至中午12時57分，日本股市跌203點。

至於中﹑港股市午後表現，截至下午1時3分，上證指數報2856點，升6點；深成指數報8869點，跌8點。不過午後開市半小時內已經收復大部份跌幅，截至下午1時36分上證報2899點，上升47點；深證報9078點，上升200點。

港股開市倒跌後反彈，下午1時3分恒生指數報28306點，跌4點；國企指數報10845點，升不足1點。下午1時36分，恒指報28532點，上升221點；國指報10944點，上升99點。

出口股紛紛向下

截至下午1時3分，較易受到貿易戰影響的萬洲國際（0288）報7.56元，跌0.9%，創科實業（0669）報51.4元，跌1.2%。偉易達（0303）報69.4元，升1.3%，敏華控股（1999）報3.79元，升0.3%。

手機設備股方面，舜宇光學（2382）報89.75元，升3.1%，瑞聲科技（2018）報46.45元，升1.2%，中興通訊（0763）報21.9元，跌1.6%。

其他藍籌股方面，騰訊控股（0700）報378.6元，升0.8%，友邦保險（1299）報76.65元，跌1.3%，滙豐控股（0005）報66.6元，升0.2%。