【歐聯】英超「Big Six」曼聯獨憔悴　利物浦勝球技也勝財技！

英超球隊奇蹟食尾煳，歐聯決賽有反敗為勝的利物浦和熱刺，歐霸有阿仙奴和車路士，加上曼城穩坐蟬聯英超，唯獨是「紅魔鬼」曼聯，今年愁坐觀看其他Big Five比賽，領隊蘇斯克查上任後大叫「魔性爆發」的曼聯球迷就更不是味兒。

自從曼聯在歐聯四強出局後，股價隨即跌近兩成。以班費論，曼聯是英超中數一數二，但這隊「班霸」今季竟然四大皆空，要重回費格遜的光輝時代似乎愈來愈遠。

相反，利物浦擅長打逆境波，每每能絕處逢生，充份發揮「波係圓嘅」道理，是通宵捱眼瞓球迷的最好回報。

英超班霸曼聯空有世界級球員山齊士，但未能發揮最強表現，季中「魔性大發」之後無以為繼，下季只能再次爭歐霸。（路透社）

曼聯每年平均轉會費淨支出7800萬鎊 四大皆空

曼聯輸的不只是球技，還有財技。據《彭博》分析，曼聯的球員開支比收入增長快，而從2010至2011年賽季起，球隊每年轉會費的淨支出為7,800萬英鎊，較利物浦同期淨支出約一倍。

「人係紅軍你係紅軍」，全球球會收入第三名的曼聯，竟然在財技上輸給排第七名的利物浦，班主當然是其中一大因素。約九年前，美國投資銀行家John Henry以3億英鎊購入利記，即時訂下嚴謹的資產負債表紀律，應洗則洗，花一分錢都要有幾分的回報。

這種紀律知易行難，前熱剌東主Alan Sugar有一個著名的所謂「西梅汁」效應，即是球會如何賺錢，最終都會全數花在球員身上，但很多時球會即使在場上是如何威風，卻始終沒有實質盈利落袋。

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高普不單止擅長布陣，買賣球員亦有一手，利物浦成功絕對少不了他的貢獻。（路透社）

利物浦班主旗下紅襪 亦有好表現

而John Henry這位擁有波士頓紅襪隊的班主，本身最講究「Moneyball」的回報率。在他的領導下，紅襪打破百年的魔咒，在2004年重奪美國職棒大聯盟的冠軍，之後仍能保持佳績，更於去季奪得大聯盟錦標。

在他領導下的利物浦，連續兩年打入歐聯決賽，但購買新球員資金不單能保持平穩，營收更比以前倍增。

貴價球員買得值 平價球員拉上補下

近年球迷對利物浦的印象，是買得準。雖然2017年利物浦購買「埃及美斯」沙拿（Mohammed Salah）的價格高達3,690萬英鎊，2017年冬季加盟的中堅雲迪積克（Virgil van Dijk）轉會費更達到7,800萬英鎊，但相信利物浦球迷會表示物超所值。

其他大部份球員則並不算貴，2016年祖爾麥迪比（Joel Matip）、2015年占士米拿（James Milner）免費加盟，連同2014年以1,000萬英鎊加盟的奧歷治（Divock Origi），再加上最佳青訓阿諾特（Alexander-Arnold），身價「拉上補下」，組成了讓巴塞隆拿也吃驚的神奇隊伍。

以下是利物浦的幾位關鍵人物：

賣出一個古天奴 等於買入半隊球員

此外，上述球員的收購支出，很大程度上由出售球員抵銷。古天奴（Philippe Coutinho）2018年轉會至巴塞隆拿的費用高達1.6億歐元，再早一些，2015年史達寧（Raheem Sterling）以4,900萬英鎊高價轉會曼城，都是「一個頂幾個」的成功賣出例子。

古天奴在2018年1月會巴塞隆拿，轉會費達到1.6億歐元，等於利物浦買入多名球員的支出，盛傳巴塞已經想賣走他。（路透社）

蔗渣價錢打出團體精神 熱刺慳出個未來

與利物浦一樣，熱剌都不會和其他球隊爭球員，他們重視的除了是財務紀律外，就是重視建設團隊。

從Moneyball角度看，熱剌更是一隊以「蔗渣」價錢，打出「燒鵝味道」的球隊。利記過去8個球季，每年在球員買賣的平均淨支出為4,200萬英鎊，但熱剌的淨支出為390萬英鎊，為利記的十分之一。

兩隊爭聯爭標的球隊都比其他勁旅的球員支出增長較低，但熱剌則更是慳家，球員支出佔營業額的比例由2011球季的56%，降至2018年的39%，因為熱剌要按實荷包，要儲錢興建上月剛落成的新球場。

以下是幾位物有所值甚至物超所值的熱刺球員：

熱刺青年軍價錢簽得多名主力球員

而說到球員轉會就更誇張，熱刺當家前鋒、韓國的孫興慜2015年的轉會費為3,000萬歐元，當時是亞洲球員轉會紀錄，但以現時的表現來看絕對值得。

打入歐聯決賽的功臣盧卡斯莫拉（Lucas Moura），2018年轉會費約2,500萬英鎊。已經是英格蘭國家隊成員的戴亞（Eric Dier），2014年以400萬英鎊加盟。中場主力迪利阿里（Dele Alli），2015年加盟時只花了500萬英鎊，後防查比亞（Kieran Trippier）亦是2015年以350萬英鎊轉會。

要知道當今球壇，稍為捧高一點的新星都要超過1,000萬英鎊，熱刺可說是用青年軍轉會費簽來多名主力。

而今季中段離隊的中場迪比利（Mousa Dembélé），則讓熱刺錄得1,200萬英鎊收入。今季迪比利受到傷患困擾，難得中超廣州富力肯接貨，熱刺當然樂意套現。

錢不是萬能 如何花錢才是考工夫

雖然大部份歐洲本土的冠軍都是球員支出最高的隊伍，但球迷堅信冠軍不一定能買回來的。現代足球的引人之處是，是班主花錢花得其所，教練懂得配搭和平衡，買的球員又價廉物美，才能交出一張班主和球迷都滿意的成績表。