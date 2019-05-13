調查﹕美國大型企業CFO　不支持特朗普對息口看法

美國總統特朗普在去年底及今年初，連番發文對聯儲局炮轟，認為當局的利率政策抑制了美國經濟增長步伐，但是一項調查顯示美國多家大公司，並不認為減息對經濟有利。

特朗普各聯儲局施壓，要求將利率下調1%。並多次批評美聯儲的貨幣緊縮政策，稱目前通脹率很低。特朗普更聲稱，「如果我們降低利率，比如一個百分點，經濟可能會像火箭一樣上升。」

不過，據《CNBC》最新進行的一項調查顯示，美國大型企業的財務總監，並不同意特朗普關於減息的具必要性的說法，認為當前的利率水準是合適的。

多間以美國為總部的企業，其財務總監均不認同特朗普對於減息的意見，認為當前的利率水準是合適的。在全球範圍內受訪的財務總監中，69%認為當前利率「大致合適」；24%認為當前利率「太低」；只有4%支持特朗普的看法認為當前利率「太高」。

失業率為50年以來最低

美國4月消費者物價指數溫和上漲，基本通脹保持溫和，這預示著美聯儲可能在一段時間內維持利率不變。此外，美國勞工部近日公佈美國4月份非農就業報告。報告顯示，美國4月新增非農就業人口26.3萬，遠超預期的19萬，失業率降至3.6%，為1969年以來的最低水準。

美聯儲副主席理查·克拉裡達（Richard Clarida）日前表示，美國經濟形勢良好，利率政策處於支持經濟增長的適當位置。