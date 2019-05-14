人民幣失守6.9算　今年升幅「清袋」　專家看淡︰揸港紙仲穩陣！

中美貿易戰再次打得沸沸揚揚， 兩國都提高了對方商品的進口關稅，不但導致股市大瀉，人民幣亦遭殃。離岸人民幣兌美元昨日﹙13日﹚終失守6.9算，跌至去年12月以來的最低水平。 換言之，今年揸住「人仔」，依然要輸！分析認為，內地仍以「保7」為目標，視乎中美會談進展，料人民幣走勢介乎6.77至6.98區間。雖然人民幣未必出現暴跌，但專家不太建議投資人民幣，甚至直言由於人民幣貶值壓力仍大，持現金都比投資人民幣「穩陣」！

離岸人民幣失守6.9算，今年升幅完全抹掉。﹙視覺中國﹚

昨日﹙13日﹚可謂人民幣波動非常的一天。離岸價上午還在6.8，下午已跌破6.9，一日暴瀉逾600點子。翻查資料，今年3月21日，離岸人民幣兌美元匯率盤中最高升至6.6715，較去年12月31日6.8701的收盤價上揚2.89%，但隨着離岸價失守6.9關，回到去年12月水平，意味人民幣今年升幅全部「清袋」。

到了今日，離岸人民幣兌美元跌勢雖然喘定，截至下午5時50分，報6.8811，即每百人民幣兌港元87.67。人民幣兌美元中間價今早亦大幅下調411點子，報6.8365，呈現弱勢。

星展財資市場部董事總經理王良享認為，人行有足夠實力「保7」。﹙視覺中國﹚

王良享︰人行仍以「保7」為目標

星展銀行（香港）財資市場部董事總經理王良享認為，目前人民幣離岸價維持在6.9關口，屬可接受水平，而過去數天出現的快速貶值，對中央政府來說是正常不過的事，「人民幣貶值有助出口商出口貨品，但快速『見7』，內地就未必想見到」。他相信，將會見到人行作出外匯干預。

王良享估計，人民幣匯價在未來1至2個月仍會出現波動，視乎中美會談的進展，於6.77至6.98的水平走動。他認為，「7算」仍是中國的心理關口，為免影響國際貿易，仍然會以「保7」為目標，並認為中國政府目前有約3萬億美元的外匯儲備，人行只要動用外匯儲備——以沽美元、買人民幣，相信有足夠實力「保7」，「就中國對美國出口的貨品，每年價值約5,000億美元計，即使完全不出口，以目前中國的外匯儲備實力，仍然有能力面對，問題不大。」

他又提到對比2005年，當時人民幣兌美元為8.2765，至今已升逾2成，即使目前有所下跌，仍比當年有很大的升值。另外，他認為若中美關係惡化，中國或會選擇沽售萬多億美元的美國國庫債券，令美國孳息率在經濟低迷的環境下反而上升，對美國經濟構成壓力。與此同時，他認為中國目前需要一個低息環境，預計人行第2季會進行全面降準。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，人民幣長遠的貶值壓力仍大。﹙資料圖片﹚

專家籲棄人幣 轉投股債

雖然人民幣未必出現暴跌，但冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，在貿易戰因素影響下，人民幣長遠的貶值壓力仍大，認為散戶現時不應買入人民幣作投資。他續稱，相對投資人民幣，買入一些壟斷行業公司的股票，料有更高回報，例如煤氣（0003）及中電（0002）等。「因為這些股票一向都有穩定增長，對長線投資的股東回報已不錯。」

中大國際貿易及中國企業課程聯席主任李兆波直言，他一向不太認同買賣外幣作投資產品。﹙資料圖片﹚

香港中文大學國際貿易與中國企業課程聯席主任李兆波亦指，現時不太建議投資人民幣，因為人民幣貶值壓力仍大，對投資者的回報不高。他認為，買股票或債券可得到更高回報，其中可留意港交所（0388）或友邦（1299）等大價股。

他又指，一向不太認同買賣外幣作投資產品，因為外幣有買賣差價，對投資者不太「著數」。至於日圓等上落波幅較大的外幣，指出一般散戶要非常熟識市場才應該入市投資。關焯照亦稱，由於人民幣貶值壓力仍大，甚至持現金﹙港元﹚都會比起投資人民幣更為「穩陣」。