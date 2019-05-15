【譚仔母企】Toridoll「肚瀉」純利大插94.3%　股價曾挫21%

譚仔及譚仔三哥母企、日本連鎖餐飲企業東利多（Toridoll）公布，截至今年3月底止，股東應佔純利大跌94.3%，至2.67億日圓（約1,912萬港元），包括譚仔等海外業務利潤則升3.1倍，至32.58億日圓（約2.33億港元）。

受到有關消息拖累，Toridoll股價急跌最多21.2%至1,842日圓，最新報1,903日圓，跌18.6%。

Toridoll期內營業額按年升24.5%，至1,450億日圓（約100.6億港元），海外業務收入彈1.9倍，至302.42億日圓（約21.6億港元）；Toridoll於去年2月完成收購兩間「譚仔」而令集團於上一財政年度，錄得香港營業額按年跳升5.5倍，至220.51億日圓，並帶動海外業務收入按年增長1.9倍或198.17億日圓，至302.42億日圓；香港佔集團總收入由去年約3%，激增至15.7%，但仍無法為集團業績「止瀉」。

集團王牌「丸龜製麵」，經營溢利按年倒退11.1%，至124.38億日圓。（資料圖片）

丸龜經營溢利跌11.1%

去年度整體經營溢利按年增長7.61%或11.16億日圓，海外業務經營溢利按年增長3.11倍或24.66億日圓，至32.58億日圓。

集團盈利貢獻最大的是其招牌讚岐烏冬店「丸龜製麵」，截至今年3月底止年度，收入按年微跌0.48%，至899.44億日圓，經營溢利按年倒退11.1%，至124.38億日圓。