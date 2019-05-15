收購譚仔致「水土不服」？　母企Toridoll純利大插逾九成全因...

港人最愛的「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥」，自前年被日本連鎖餐飲企業東利多（Toridoll）收購後，開始揭曉其驚人吸金力，帶動母企的海外業務收入不斷攀升。不過，據Toridoll截至今年3月財年年報顯示，集團股東應佔純利大跌94.3%，至2.67億日圓（約1,912萬港元），拖累股價全日大瀉20%。 收購海外業務， 向來買入容易，經營難，究竟是Toridoll「水土不服」，抑或「另有內情」？

譚仔及譚仔三哥吸金力依然驚人，去年香港營業額貢獻勁彈5.5倍，至15.8億港元。（羅國輝攝）

海外業務帶動 收入上升24.5%

截至今年3月底止，Toridoll全年營業額按年升24.5%，至1,450億日圓，主要原因是期內海外業務收入急升1.9倍，至302.42億日圓（約21.6億港元）。

海外業務大放異彩，不用多猜，與集團於前年收購「譚仔三哥米線」及「譚仔雲南米線」有關。連同烏冬連鎖店「丸龜製麵」的香港分店在內，期內香港營業額貢獻勁彈5.5倍，至220.51億日圓（約15.8億港元）。換言之，香港業務佔集團總收入由去年只有約3%，激增至15.7%。截至今年3月，譚仔及譚仔三哥在港有106間分店，據丸龜製麵官網顯示，在港亦有11間分店。

集團香港業務勁賺，當中譚仔及譚仔三哥在港有106間分店，丸龜製麵在港亦有11間分店。（羅國輝攝）

日本業務按年增長僅8%

譚仔及譚仔三哥吸金力強，帶動Toridoll去年海外業務分部利潤勁升3.1倍，至32.58億日圓。反觀集團「老本行」丸龜製麵，期內表現卻略有倒退，去年收入微跌0.5%，至899.44億日圓，分部利潤按年倒退11.1%，至124.38億日圓。

雖然集團期內營業額升逾兩成，惟包括「丸龜製麵」、「豚屋とん一」等的日本業務增長僅為8%，錄得1,148億日圓。集團解釋，剛過去財年，日本飲食業受地震及颱風等天災影響，加上出生率下降及人口老化導致市場勞動力不足，以及食品市場持續萎縮，皆持續影響經營環境。

集團王牌「丸龜製麵」表現卻略有倒退，經營溢利按年倒退11.1%，至124.38億日圓。（資料圖片）

純利大跌全因開支增及估錯數

整體而言，Toridoll全年營業額上升24.5%，毛利也有1,059億日圓，何解最後只賺2.67億日圓？一來，去財年銷售費用及一般管理費按年上升27%，至986.34億日圓。

二來，亦受減值損失拖累。Toridoll於業績報告中解釋，按照國際財務會計準則，由於集團日本及海外店舖的固定資產收益不如原先預測，需要大幅減值，期內減值損失按年因而飆升17.3倍，至36.3億日圓。

計及上述兩個因素，Toridoll的營業利潤按年大縮近七成，至23.02億日圓，扣除利息及稅務等開支，集團期內就只錄得2.67億日圓。

譚仔搞作多多，譚仔三哥曾於今年情人節推出「十小辣朱克力」。（羅國輝攝）

計劃明年開逾200間分店

海外業務收入佔比持續增加，Toridoll亦「食髓知味」，明年計劃進行企業收購及開設分店，包括在日本開設76間分店，在海外則開145家門店，又預期下個財年整體營業額按年增長8.11%至1,567.90億日圓，股東應佔純利回升至25.89億日圓。

譚仔國際行政總裁劉達民在今年3月亦曾表示，計劃3年後將譚仔及譚仔三哥分店各增至80間，屆時店舖總數將有160間，明年又計劃開設首間海外分店，預期落戶南中國或東南亞市場，意味譚仔將繼續成為Toridoll的「金蛋」。