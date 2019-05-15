【貿易戰】台灣手提電腦代工廠稱　兩大原因難以遷出中國

中美貿易戰改變全球供應鏈，有不少在中國開廠的廠商，都考慮或已經將工廠搬到其他地方。不過有台灣電子代工廠商指出，他們有兩大難題無法搬出中國。

美國計劃下一輪向中國3,000億美元商品加徵25%關稅，當中包括智能手機和手提電腦。

東南亞沒有供應鏈聚落 難以請人

《東森新聞》報道，台灣電子代工廠商廣達的董事長林百里指出，要將工廠搬到東南亞並不容易：「東南亞沒有供應鏈聚落，且招工不易」。

《自由時報》則引述廣達副董事長梁次震表示，美國加稅來得太突然，產地外移要花很多季，加上供應鏈與聚落考量，光是運費就吃不消了，目前正和客戶、協力廠討論，盡快找出因應之道。

部份生產線已經遷往東南亞或台灣

其實和碩、仁寶、廣達、英業達等台廠，去年已經開始將中國工廠外移，例如仁寶重廠越南工廠，石碩在印尼巴淡島設廠，英業達則將部份生產線轉到台灣及馬來西亞。以廣達來說，伺服器部份已遷回台灣製造。

然而，梁次震指出手提電腦在中國華東及重慶都有產業鏈聚落，東南亞還沒有，而手提電腦代工生產毛利率低，難以負擔從其他地方運來原料的運費。

該公司已經研究東南亞半年，但就卡在供應鏈這部份，而台灣亦不適合生產手提電腦，因相關人手不足。