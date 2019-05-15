【中美貿易戰】台灣電子代工廠恐受衝擊　傳郭台銘已到深圳坐鎮

美國貿易代表署（USTR）周一（13日）表示，美國將在6月17日就針對中國加徵最新合共3000億進口貨品關稅舉行公聽會，清單涵蓋共3805項貨品。 課稅項目包含手機、手提電腦等，台灣電子代工廠恐首當其衝，面臨關稅衝擊。有傳國民黨黨內總統初選候選人、鴻海集團董事長郭台銘，亦已回到深圳龍華廠區坐鎮應對。

有傳郭台銘周一（13）上午在國民黨部與國民黨主席吳敦義舉行「吳郭會」後，下午即私人專機前往大陸，返回大本營深圳龍華廠坐鎮。（中央社）

《聯合報》等台媒報道，郭台銘周一（13）上午在國民黨部與國民黨主席吳敦義舉行「吳郭會」後，下午即私人專機前往大陸，返回大本營深圳龍華廠坐鎮，以應對新一輪中美關稅大戰。不過，鴻海並未透露郭台銘的具體行程。

分析認為，鴻海身為全球電子產品代工龍頭，包含平板電腦、手提電腦及手機等，業務幾乎無所不包。由於其製造重心在大陸，以重點產品iPhone來說，生產重鎮就在河南鄭州，一旦對華3000億美元關稅真的啟動，對鴻海營運勢必造成衝擊。

不過，鴻海集團去年（2018年）已啟動系列供應鏈「精準轉移」對策，重點放在美國、墨西哥、越南、台灣等地，應對中美貿易戰帶來的市場變化。比如，輸往美國市場的高階雲端伺服器原由廣西南寧生產，目前已移轉至美國德州侯斯頓等地生產。

台灣代工廠擬遷其他地方生產

其他電子代工大廠亦各自有應對措施，但未必能一切順利。以手提電腦代工龍頭廣達為例，公司表示，把手提電腦生產線遷移到東南亞已經研究半年，卻仍然沒有結論，主要是東南亞沒有供應鏈聚落，加上生量大的消費性電子產品不易招聘人手。但目前會用最快速度規劃產能遷移，避免關稅衝擊。

另一台灣代工廠英業達表示，手提電腦業務方面，短期因應之道是回到台灣生產；而在智能穿戴裝置部分，則正加速往馬來西亞檳城廠區移動。

手提電腦製造商仁寶則在去年已針對中美貿易戰提前因應，除擴增台灣桃園平鎮廠的產能，也評估重啟越南舊廠。一旦美國對華手提電腦等產品關稅升到25%，越南舊廠可能就會重啟產能。