波音737 Max 8出事後　全公司4月完全無訂單

波音737 Max 8客機接連出事，3月13日起全球停飛。波音公布4月無論是737系列還是787、777，全部都沒有接到新訂單。

波音737 Max 8在3月10日墜毀後，3月13日起全球停飛，但公司3月下半月還接到小量其他機種的訂單。例如3月15日漢莎航空訂購了20架787客機，英國航空在3月22日訂了18架777X。

不過，波音文件披露4月異常冷清，只有曾經出售給波音資本的4架737 Max轉售給身份不明出租者，並沒有新飛機訂單。

分析師稱航空公司或等波音減價

雖然波音其他型號客機並沒有墜毀，亦沒有報告指有問題，但《CNN》引述標普運輸行業信貸分析師Philip Baggaley指出，737 Max 8事件可能令航空公司暫停購買各型號飛機。

他認為，部份客戶是要等波音減價：「如果737有任何調整，波音可能不會向現有客戶提供現金賠償，而是會為新訂單提供折扣。」

旅遊公司指情況若持續將損盈利

而英德兩國旅遊營運商TUI向《路透社》指出，如果波音737 Max系列飛機5月情況不明，將繼續打擊公司的盈利。該公司有15架737 Max飛機，佔機隊的一成，另外還訂購了8架同型號飛機。