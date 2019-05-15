國藝娛樂冼國林：影視城將新建8個影視棚　料下半年動工

國藝娛樂（8228）宣布與美國荷李活製作公司Proxima Media作合作夥伴，引入荷李活製片人Ryan Kavanaugh為其戰略股東。

目標可籌集2.5億美元

重任國藝娛樂主席的冼國林表示，Proxima Media或出資最多1億美元，雙方合作將國藝娛樂的西樵山國藝影視城打造成世界級電影製作工作室。新資金將用於興建8個攝影棚，最大的一個佔地超過4萬平方米，預計下半年最始動工，影視城亦配有酒店及娛樂設施，未來會公布進一步計劃。

他又指，為了令集團的影視城可進一步發展，目標可籌集2.5億美元（約19.5億港元）。計劃每年引入最多5套海外電影及3套海外連續劇於影視城拍攝，集團並計劃直接參與國際大片的投資。

國藝娛樂主席冼國林表示，計劃每年引入最多5套海外電影及3套海外連續劇於西樵山國藝影視城拍攝。（洪嘉徽攝）

不擔心「限古令」影響集團

另外，內地出現「限古令」，冼國林指，對集團營運影響不大，而內地積極推動科幻電影發展，對集團業務將是一個重要優勢。

Ryan Kavanaugh亦表示，多年的電影製作經驗，令他明白到與中國合作有更多獲利機會，而過去十年一直尋找合作方，最後找到國藝娛樂作合作，而且會是一個長遠的合作。