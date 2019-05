冼國林重任國藝娛樂主席　引荷里活製作公司為戰略股東

國藝娛樂﹙8228﹚宣布,與美國荷里活製作公司Proxima Media, LLC簽訂引入策略性股東協議, 以建立垂直整合、具有國際競爭力的電影與電視業務,並將旗下佛山影視城打造成媒體製作及娛樂旅遊的環球首選熱點之一。

根據協議,國藝娛樂將根據2月13日公布之特別授權配售事項規定,向Proxima Media配售新股,而Proxima Media將以承配人身份為集團籌集或出資最多1億美元(約7.8億港元),惟須遵守特別授權配售事項的條件行事。

新股東曾製作《狂野時速》等電影

資料顯示,Proxima Media由著名荷里活製片人Ryan Kavanaugh創辦及擁有,其曾製作逾200部電影,錄得近約170億美元(相當於1,326億港元)全球票房收益。除了其製作及參與作品包括Immortals《天魔戰神》、Limitless《逆天潛能》、The Fighter《擊情手足》、Fast and the Furious《狂野時速》、Safe Haven《緣來藏不了》、The Social Network《社交網絡》、Mamma Mia!《媽媽咪呀!》、3:10 to Yuma《決戰猶馬城》、Grown Ups《中坑同學會》、Dear John《分手的情書》、Robin Hood《箭神‧第一戰》、Salt《叛諜狂花》、Zombieland《喪屍樂園》、Talladega Nights《王牌飆風》,Kavanaugh先生亦製作了及╱或資助了逾200部故事片,榮獲60項奧斯卡提名。

另外,董事會亦宣布,冼國林已獲委任為公司執行董事、主席及董事會提名委員會(「提名委員會」)主席,5月14日起生效。