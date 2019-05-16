文件稱Tesla太陽能板大部份都是出口　顯示美國業務受困

Tesla除了電動車，還有太陽能板業務。不過有文件指出，該公司紐約北部的太陽能板工廠，絕大多數產品都是海外銷售，而不是按原定計劃在美國興建太陽能屋頂。

Panasonic文件 揭產品出口為主

《路透社》引述一名上述工廠的員工報道，Tesla只有零星地購買合作夥伙Panasonic生產的太陽能電池。而根據Panasonic給予美國海關官員的文件，餘下產品主要是供應給外國買家。

兩間公司在2016年合作，由Tesla生產太陽能面板，再配合Panasonic的太陽能電池，來推展太陽能屋頂項目。這些太陽能屋頂外表像一般屋頂，與一般的太陽能板外觀不同。

不過由於生產線及銷售人員流失，現時為止Tesla僅在全國少數屋頂上安裝太陽能屋頂。

Tesla指已在8州積極安裝太陽能屋頂

一向支持可再生能源的加州政府數據顯示，截至2月28日，該州由3間公司擁有的公共事業，合計連接了21個太陽能屋頂。知道內情的前Tesla員工向《路透社》稱，美國東北部只有小量屋頂已連接。

Tesla表示不評論從Panasonic採購電池的言論，亦不會提供太陽能屋頂的安裝數據。但有公司人員回覆稱，上述所指的太陽能屋頂數量很少，並沒有代表性，事實上公司已經在8個州積極安裝太陽能屋頂。

文件稱加徵關稅後 海外需求上升

Panasonic亦拒絕評論公司與Tesla的電池貿易情況，但證實Panasonic正尋求一些方法，來滿足海外買家對美國太陽能設備的需求。

Panasonic在2018年10月提交的文件中指出，在特朗普政府向海外太陽能板徵收關稅之後，外國就對美國生產的太陽能板有需求。

4月Tesla公布首季太陽能銷售下跌36%，是收購太陽能業務以來大跌幅。