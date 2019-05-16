【Tesla自焚】離奇著火成因未明　車廠即日起更新充電及發熱系統

本港日前發生首宗Tesla自焚事件，期間傳出爆炸聲。Tesla今(16日)發聲明交代事件，指Tesla電動車起火事故非常罕見，正配合相關部門調查，初步發現當中有少部分電池組件受到影響，大部分電池未有損壞。聲明指出，會由即日起主動透過OTA無線更新軟體技術，為Model S 及Model X型號更新車輛充電及發熱調控系統，進一步保障客戶安全。

上海早前累計發生最少4宗Tesla電動車冒煙爆炸事故。(資料圖片)

上海及本港先後發生Tesla Model S電動車冒煙爆炸事故，日前一部停泊在新蒲崗一個停車場的Tesla Model S黑色電動房車，突然離奇起火焚燒，並三度傳出爆炸聲，幸車主逃過一劫，無人受傷。

Tesla今向傳媒發聲明，表示Tesla電動車起火事故其實非常罕見，發生機率只是汽油車的十分之一，電池專家團隊正透過分析數據，深入調查事故成因，又指初步發現事故中，涉及少部分電池組件受到影響，大部分電池未有損壞。聲明續指，Tesla的電池是以尖端科技生產，從過往分析顯示，一般起火蔓延速度緩慢及會向車箱外散熱，並會提醒車內人士，讓他們有足夠時間作出反應。

Tesla強調，非常重視客戶安全，若發現任何問題，定必作出改進，力臻至善，亦由即日起主動透過無線更新軟體技術 ，為Model S 及Model X型號更新車輛充電及發熱調控系統，進一步保護車輛電池及延續其壽命。