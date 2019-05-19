日本政府推出7招　助老人工作到70歲

日本人口老化嚴重，政府、商界都要想辦法善用可勞動人口，長者被視為不可或缺的勞動力。日本政府公布《高年齡者僱用安定法》的修正案，指出7項措施，幫助長者順利工作到70歲。

現行的《高年齡者僱用安定法》，規定企業有義務僱用65歲以下有意願繼續工作的人士。在這法例之下，2018年60至64歲人士就業率為68.8%，較2013年提高9.9個百分點。

《日本經濟新聞》表示，新修訂希望幫助65至70歲人士就業，提高長者就業率，同時產生經濟效益。

助員工延遲退休 及有就業、創業支援

7項措施之中，有3項適用於企業繼續繼續聘用已屆退休年齡的員工，可以延遲退休、取消退休，或者以新合同或其他形式再聘用。

餘下4項措施則是老年人到其他企業工作，會有就職支援，提供以自由職業工作的財政支持，另外還有創業支援，以及提供非牟利組織活動的資金。

勞動年齡人口比例 1950年代後最低

數據顯示，2018年日本15至64歲勞動年齡人口按年減少15.2萬人，降至7,545.1萬人，佔總人口比例59.7%，是1950年代以來最低。

而2049年勞動年齡人口只有5,300萬人，按年減少3成。

長者有意願工作 但實際就業率不高

另一方面，日本內閣府估計，如果提高65至69歲長者的就業水平，可以增加就業人數217萬人，勞動所得將增加8.2萬億日圓，消費支出則增加4.1萬億日圓。

而政府調查顯示，65%的65至69歲人士表示有意工作，但實際就業者做有46.6%。