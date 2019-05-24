有幾多人仲聽CD？　日本2018年產量首次跌穿1億張

還有幾多人有購買CD的習慣？日本唱片協會統計顯示，當地2018年CD專輯產量首次低過1億張。

日本唱片業協會早前公布《日本唱片產業2019年版》，CD專輯的年產量自1999年有統計以來，首次跌穿1億張。

2000年曾高達2.76億張

日本CD專輯並未包括單曲CD，專輯最盛行的是2000年，當年產量達到2.76億張的史上最多。但自2001年以後，CD產量就會一直下滑，去年僅有8,865萬張，產值約為1,147億日圓。

日本經濟向來獨特，經濟界形容這現象是「加拉戈帕斯現象」，即是因應本地市場「獨自進化」而缺乏與外界溝通。過去主要是形容日本手機市場，當地長年以摺機為主流，在iPhone推出之後日本廠商較少推出直身機，以致後來iPhone等外國機種全世界流行，甚至進軍日本時，當地廠商缺乏反應，無論在海外還是本土市場都無力招架。

CD亦一樣，日本近年CD舖數目是全球之冠，仍有不少人有買CD的習慣。

網上音樂銷售額連升5年

不過，隨着智能手機普及，當地網上音樂市場已經快速發展，連續5年銷售額有增長，2018年按年大升113%至645億日圓。

網上音樂過去主要是下載到儲存裝置內，不過串流媒體銷售額去年比例達到54%，首次超過了下載。

不少日本歌手已經在網上發行歌曲，包括當地樂壇長青樹松任谷由實。