履歷與真實不一致？　調查指情況減少　香港這方面最「不準確」

搵工要提交履歷表，有些人會「粉飾」一下自己的經歷，甚至當中有「講大咗」的情況。不過，公司人事部通常都會調查求職者背景，「講大咗」很容易拆穿。有人力資源公司表示，近年香港履歷表不一致情況明顯下滑，但有一個項目資料經常不準確。

資料不一致情況 降至15.1%

人力資料解決方案供應商HireRight發表最新調查，表示亞太區公司審查求職者背景的次數有上升趨勢。數據顯示，2018年篩選總數按年增加17.7%，涵蓋內容包括刑事紀錄、就業、教育、信貸以及專業執照等。就業資料的篩選增長強勁，按年增加20.1%。

雖然審查變得頻密，但資料不一致情況卻下降，從2017年的16%下跌至2018年的15.1%。

香港教育不一致率「異常地高」

各個地方的情況都有差異，HireRight指出，香港2018年整體不一致率從21.4%大跌至17%，而最常的審查是就業檢查。

不過，報告指出，香港求職者履歷表「不準確」最多的是教育方面，報告稱這方面比率「異常地高」。2018年有20.8%的教育篩查與現實並不一致，而2017年則有25.8%，而亞太區平均只有9.4%。

報告指，香港求職者履歷表整體不一致情況有明顯改善，但教育資料則「異常地」不準確。（資料圖片）

澳洲刑事紀錄不一致高過各地

報告還提到，澳洲2018年整體不一致率為19.5%，較2017年的20.4%低。澳洲公司人事部要特別要關注刑事紀錄，有1.3%不一致，而其他市場這方面均微不足道。

印度不一致率最低 駕駛執照要小心

印度在所有調查地區之中，整體不一致率最低，只有12.5%。而最特別的是當地人會在駕駛執照方面「資料不一致」，但可能是政府打擊的原因，比率已經從2017年的15.8%下降至5.9%。

新加坡信貸不一致「逆市」增加

新加坡的整體不一致率為18.3%，較2017年的20.1%低。當地政府銳意成為區內主要金融中心，信貸審查增加8.7%。然而信貸不一致的情況從2017年的0.6%大升至2018年的2.8%，是少數「逆市」上升的項目。

HireRight亞太地區總經理Ko Hui Yen表示：「令人欣慰的是，變革的潮流繼續席捲整個地區，將背景調查置於招聘議程的首位。我們正在收獲回報，不準確的情況變得愈來愈少。」

「然而，我們必須謹慎對待已有的成就。正如最近備受矚目的Mikhy Farrera Brochez簡歷和履歷欺詐案所證明，或者正如我們的研究在逐個市場的基礎上所揭示的那樣，我們往往有改進流程和更有效應對風險的空間。背景篩查絕不應被視為簡單的『勾選框流程』，而應被視為策略性的業務需求，確保機構組織產生安全和有保障的文化，不僅要保護自己的聲譽，還要保護員工。」