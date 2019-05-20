劉士余被查　任中國證監會主席期間處罰金額連年刷新紀錄

中國證監會原主席劉士余被查，劉士余在任期間，證監會行政處罰數量金額連年刷新紀錄。

據中共中央紀委國家監委網站消息，中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任劉士余同志涉嫌違紀違法，主動投案，目前正在配合中央紀委國家監委審查調查。

公開資料顯示，劉士余曾在2016年2月任中國證券監督管理委員會主席、黨委書記。2016年3月任中國證券監督管理委員會主席、黨委書記、貨幣政策委員會委員。2019年1月任中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任。

據中國媒體《新京報》報道，2016年到任中國證監會之初，劉士余就在稽查部門確立了從嚴監管的工作要求，在3年的監管工作中，頂格處罰成為高頻詞。所謂頂格處罰是指證監會按照法定罰款幅度上限作出行政處罰，通常來說為「沒一罰五」，即沒收違法所得，並處5倍罰款。

從數據來看，劉士余在任三年，證監會行政處罰數量金額連年刷新紀錄。其中，2016年證監會共對183起案件作出處罰，作出行政處罰決定書218份，較2015年增長21%，罰沒款共計42.83億元人民幣（1元人民幣約合0.145美元），較2015年增長288%，對38人實施市場禁入，較2015年增長81%。

2017年上述數字變為，全年作出行政處罰決定224件，罰沒款金額74.79億元，按年增長74.74%，市場禁入44人，按年增長18.91%。2018年行政處罰的數字進一步增加，全年作出行政處罰決定310件，按年增長38.39%，罰沒款金額106.41億元，按年增長42.28%，市場禁入50人，按年增長13.64%。