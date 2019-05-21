全球最佳創科城市　香港20大不入　高科技業務就業率不足

仲量聯行最新發表的研究報告指出，東京、新加坡及北京已晉身全球首五位最具科技創意城市，亞洲城市在排名中均躋身至更高位置。這些創意科技發展蓬勃的城市，在投資者看好發展有利帶動地產需求下，於過去3年合共吸引了近1,000億美元的地產投資。

然而，報告指，礙於香港在科研、科技發展的投資欠佳，在國際科技專利申請的表現亦遜色，致使未能躋身全球20大最佳創科城市。是次發表的創科地域報告分析全球109個城市，通過觀察各城市的人才市場、高科技業的投資、研究及發展開支，發現除了吸引資金外，具專業技術人才的創科型城市也能吸引有意吸納最佳員工的企業。

香港在國際科技專利申請的表現亦遜色，致使未能躋身全球20大最佳創科城市。﹙資料圖片﹚

港高科技業務就業率不足

仲量聯行的報告顯示，以創意科技為主導的城市，於現今以科技主導的世界具有競爭優勢，以亞太區為例，東京、新加坡、北京、首爾、上海、深圳及悉尼七個領先的亞太區城市，已佔去區內過去十年約50% 的地產投資總額。仲量聯行研究部主管馬安平表示，報告主要以人才集中及創科為兩大衡量因素。香港因有多間優秀的大學，於人才集中上得分甚高，然而，在高科技業務的就業率不足，原因是香港的金融、專業服務及法律界別一向較成功。在創科方面，香港於吸引外國投資高科技業及企業融資方面表現理想，但在科研、發展及專利申請上的表現則未如理想。相反，深圳於專利申請上排名全球第二。

香港因有多間優秀的大學，於人才集中上得分甚高，但在高科技業務的就業率不足。﹙資料圖片﹚

港科研開支仍遠低於亞太區城市

香港若要追上創科發展，馬安平認為，香港增加研究及發展開支，以及吸引更多科技公司進駐，將有助改善創科能力。目前，深圳能提供更成熟的創科生態系統、較少的法規及較低的生產成本，正吸引初創企業遷離香港；加上，香港缺乏土地供應，令高科技的生產難以發展至顯著規模。縱使香港政府表明將於2022年前倍增科研開支，投資總額仍會遠低於亞太區其他城市。

企業與投資者一樣，均傾向物色有先進創新生態系統的地點。仲量聯行認為，這些擁有高技術勞動力的城市，未來最有可能取得成功。然而，報告指出，全球三大地區的人才失衡，亞太區的人才集中遜於歐洲及美國。

深圳已在區內發展成領先的創科中心，但在人才提升上面對缺乏優質大學的挑戰。﹙資料圖片﹚

深圳缺乏優質大學

在人才集中方面，亞太區只有悉尼、墨爾本及東京躋身全球首20位。澳洲已發展成創科中心，墨爾本及悉尼於創科及人才方面均表現優秀。對注重成本控制的企業而言，澳洲二線城市如布里斯本及柏斯在創科及人才上提供相宜的選擇，提供較大的折扣，回報也更可觀，租金較悉尼低出最多67%。

深圳已在區內發展成領先的創科中心，不過，深圳面對的其中一個提昇人才的挑戰是缺乏優質大學，以及持續需要吸引外來人才。印度班加羅爾及海德拉巴均是高速發展的城市，擁有年輕及受良好教育的勞動力。如果印度能克服現存的社會、環境及基建問題，將能鞏固作為全球創科中心的聲譽。

仲量聯行亞太區研究部主管Megan Walters補充，亞洲城市於未來商業生態系統方面發展迅速。中國政府正致力通過提高國家高等教育的質素，鞏固其作為領先創新都的地位。展望未來，我們預期深圳、印度班加羅爾及海德拉巴將會繼續發展成科技中心。