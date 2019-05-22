遊日注意！　日本53%餐飲店都要加價

近年去日本旅行，消費十分便宜，例如拉麵價格只是香港的六成甚至一半。不過有調查指，大約54%的日本餐飲店都準備加價。

《日本經濟新聞》發表2018年度餐飲業調查，顯示53.7%食肆計劃2019年內加價。這是繼2018年多達57%餐廳漲價之後，再度有超過一半餐飲店加價。

今次調查在3月至4月進行，共訪問了543間飲食企業，收回323份回答。

人工成本上升 加價以3%以內最多

有11.4%企業回答今年會全面提高價格，42.3%回答會部份提高，合計為53.7%。加幅方面有49.2%稱會在3%以內，35.6%稱會介乎3至5%，亦有12.7%回答將加價5至10%。

日本將於今年上調消費稅，但食肆加價更大的原因，是人工及運輸等成本上升。

多間食肆去年盈利大跌三成

拉麵店公司Ringer Hut社長佐佐野諸延表示：「有些地區每隔兩三個月，臨時工的時薪就會提高。」公司已經在2016至2018年連續3年加價，但仍無法全面消化成本，截至2019年2月的財政年度，盈利按年下跌37%。

連鎖洋食館Skylark亦受到人工增加影響，盈利按年減少35%。社長谷真表示，成本結構正在變化，愈來愈難以提高收益。

消費稅上調 企業推低價產品

至於消費稅上調的影響，外界可能會認為會再推高價格，但原來卻是推動企業推出低價格產品。原因是企業預計，消費稅上升之後，人們的節約意識會加強。

有鑑於此，日本麥當勞雖然在4月提高雙層芝士漢堡等價格10日圓，但同時在中午推出巨無霸套餐優惠，價格下調90日圓。