【飯糰控注意】日本海苔47年來最嚴重失收　紫菜將要加價

海苔即是紫菜，是日本卷物壽司、飯糰的重要材料。不過隨着5月15日採收期結束，今年產量只有63億張，是1972年即47年以來最少。

《日本經濟新聞》報道，由於去年海水溫度過高令到病害增加，再加上降雨量少，令河川流出來的養份不足，導致產量按年下降20%。

大型加工廠加價 便利店飯糰率先受影響

日本漁業新聞媒體《港區新聞》指出，該國新一批海苔價格大升，令加工商不得不採取應對措施，即是上調零售價格。

大型加工廠商白子、大森屋與ニコニコのり已經宣布，6月開始上調海苔價格，預計便利店產品最先會受到影響。向便利店供應飯糰的食品廠表示，由於產品很難加價，只好在白米及其他東西想辦法節省成本。

涉及多種半加工及零售產品 影響廣泛

白子負責人指出，由於收穫不佳，價格大幅上漲，同時人工、運輸成本以及其他原料價格上升，企業不能承受成本大幅上漲，因此需要加價，「唯有向客戶詳細解釋。」

白子旗下50種產品會加價，加幅約1至8%，主力產品8袋裝紫菜零售價格由510日圓上升至530日圓。大森屋旗下43種產品平均加價4%，ニコニコのり旗下70種商品平均加價3%。

日本紫菜失收，加工廠商又不願大量使用質素較差的中國與韓國海苔，因此惟有上調產品價格。（路透社）

佐賀縣產量少20% 江戶前海苔史上最少

日本有幾個大型海苔產地，佐賀縣有明海12月下旬至1月下旬的降雨量量，較正常情況少五份之一，海水溫度亦較正常高1至2度。由於陽光強烈，海裡的其他浮游生物因而大量繁殖，海水更少紫菜需要的營養。

另一主要產地兵庫縣產量亦下降，以「江戶前海苔」聞名的千葉縣紫菜，收穫量跌至歷史新低。

堅持高品質寧加價 不擴大進口中韓產品

日本消費者鍾情國內生產的海苔，再加上製造商要維持質素，不能用中國、韓國產品取代日本產。因此經濟產業省負責管理海苔進口配額的貿易經濟協力局表示，至今沒有收到廠商增加進口配額的請求。

至於其他海藻情況亦不好，三陸產的裙帶菜產量案年減少1成，批發價則上漲3成。沖繩的海蘊因海水溫度高而歉收，價格按年大升1倍。

由於海水溫度可能持續上升，日本各地正研究採種耐高溫的種苗。