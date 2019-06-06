繼模仿一蘭　蘭池又有新搞作　今次以「彩虹眷村」開台式早餐店

內地飲食企業蘭池，之前「高仿」一蘭拉麵店被對方不停發律師信，最近被爆又有「新搞作」，以台中知名景點「彩虹眷村」為名，在內地開設台式早餐店。

「彩虹眷村」早餐店的網頁介紹，公司屬於蘭池（杭州）餐飲管理有限公司。

一大段彩虹眷村介紹 卻沒有品牌授權

公司介紹稱，彩虹眷村「源自台灣傳奇、美麗的眷村─彩虹眷村，生長於斯的品牌創始人帶着對家鄉的深深眷念，開創了同名食肆。這座坐落於台中春安的眷村，本因面臨拆除而日益落寞，卻因為一位阿伯打發晚年時光的隨手塗鴉，成為一個夢幻的童話世界。絢爛的色彩，有趣的圖案，如荒漠野花，為沉醉在舊時光中眷村賦予熱烈的新生命，吸引着數十萬人前來觀賞、流連忘返。」

公司介紹寫了一大段台中彩虹眷村的由來，但是畫出彩虹眷村的爺爺，在自家「彩虹村‧彩虹爺爺」facebook指出，彩虹文創有限公司從未授權品牌經營權給任何業者。

以下是一些彩虹眷村出售的食品：

+ 5 + 4 + 3

出售台式早餐 公司新聞全是加盟資料

以公司的網頁來看，彩虹眷村出售台灣常見的早餐食品，包括蛋餅、燒餅、豆漿等。

翻看該公司的新聞資訊，從2018年6月6日起就有加盟相關的文章，近月更幾乎每幾天就有一篇。

旗下多個品牌 部份打「刷邊球」

蘭池（杭州）旗下有不少日韓台飲品、食品品牌，當中有侵權，亦有打「刷邊球」。

從招聘網站資料得知，蘭池（杭州）旗下有蘭池拉麵、松上茶屋抹茶專門，舒芙蕾甜品，熱血兄弟烤肉，以及甲賀流燒肉丼飯店等品牌。

蘭池（杭州）餐飲管理旗下還有不少餐飲品牌，以下這間是松上茶屋：

「京都」「宇治」松上茶屋 在宇治找不到

就以松上茶屋來說，公司網頁稱店名是源自日本近代抹茶大師松上先生，不過網上未能找到這位松上先生的資料。該公司有註冊商標，日式燈籠上有字樣「京都」「宇治」「松上茶屋」，但在Google和Google地圖也找不到宇治有松上茶屋。

國民烤肉品牌姊妹店？ 網上無資料

熱血兄弟烤肉是日式烤肉店，網頁聲稱源於日本靜岡，創始人藤島悅郎擁有46年烤肉店經營管理經驗，而熱血兄弟是日本「國民烤肉品牌『熱血先生』」的姊妹店。

不過，網上並沒有一間完全同名的熱血先生烤肉店，倒是靜岡市有一間「內臟學校熱血先生」烤肉店，不知是否就是這間，但在TripAdvisor也只是一個評論，並非名店。

以下是熱血兄弟日式烤肉店，據網頁顯示是日本「國民烤肉品牌『熱血先生』」的姊妹店：

大阪有甲賀流章魚小丸子 他有燒肉丼飯店

至於甲賀流燒肉丼飯店，似乎並沒有官網，而在日本最著名的「甲賀流」食肆，是章魚小丸子。

《自由時報》引述恒達法律事務所合夥律師林佳瑩表示，各國商標法都有規範，不能惡意搶註，若真的被搶註，可透過法律程序註銷。