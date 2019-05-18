一蘭再告蘭池侵權　「煩膠」招數終令對方更改商標

中國經常出現山寨產品和店舖，令到外國企業相當頭痛，但訴諸法律時間漫長，有時甚至是山寨品牌告贏外國品牌。知名日本福岡拉麵店一蘭，就在中國發起第二次侵權控訴，目標還是「老對手」蘭池。

《NHK》一個專題節目報道，一蘭在2017年第一次提出侵犯商標權的控訴，但以失敗告終，而雙方爭論已在第二次控訴之中展開。

一蘭很受外國旅客歡迎，每個座位分開亦一蘭的重要標誌，亦因此在食客之間形成話題。該公司已經在台灣及香港開店，但現時進軍中國市場的道路受阻，因為中國市場跑出一間幾乎一模一樣的店舖，也就是蘭池。

以下是一蘭與蘭池的外貌與商標：

蘭池已開30多店 從外觀到細節極似一蘭

蘭池在中國已開設30多間分店，外觀與一蘭極為相似。

一蘭公關部佐佐木千沙子在《NHK》節目中表示：「公司收到了一些客人表示入錯了店舖，因此我們認為對方是故意的。」

為了維護在中國的知識產權，一蘭聘請了明倫國際法律事務所的律師田中雅敏協助申訴。

不單止店部外觀，就連內部裝修以至「濃度計算方法」亦都模仿過去，而一蘭在日本取得了這種濃度計算方法的專利。

叫了拉麵，上桌的碗亦與一蘭極像，分別在於並不是寫着一蘭，而是寫了蘭池。

一蘭與蘭池的內部裝修極為相似：

律師：味道十分薄弱 與一蘭完全不同

然而田中雅敏指出，所有事情都模仿得很似，唯獨是湯底很不同：「味道方面十分薄弱，與一蘭完全不同。」

為了了解雙方的關係，福岡電視台到訪蘭池的總店。蘭池方面稱，他們以前去過一蘭視察，而一蘭的員工也參與了產品開發，但強調蘭池是一間由中國人創建的店舖，是獨立的品牌。

一蘭則完全否認與蘭池聲稱的任何內容。

就算是拉麵用的碗，兩個品牌也十分相似：

蘭池已有31項註冊 包括店名、商標等

不過一蘭要贏得官司並不容易，田中雅敏指出，蘭池已搶先在中國註冊商標，當中包括店舖名稱等，共有31個登記。一蘭不利在於，雖然也有在中國註冊商標，但仍沒有營業。

田中雅敏表示，現在情況與從前中國山寨案件不同，以前翻版一旦被揭發就會消失，但今次案件他們也難以預計勝算。

3個月不停發律師信 蘭池終於改商標

因此，田中雅敏拜訪了中國擅長知識產權案件的律師，他們建議一蘭發出律師信，以申訴一蘭的權利及阻止模仿。

中國律師建議，標誌上的字體、顏色都是很好的侵權例子，如果版權持有方積極行使權力，那麼侵權一方將會感受到壓力。

在持續發律師信之下，3個月後，蘭池的商標終於改變，由黑底變成白底，但內部裝修等仍未有變動。

以下是蘭池多次收到律師信後，商標的變化：

田中雅敏指出，多次發出警告，可以讓對方知道他們一直監察。他表示，全球化趨勢之下，模仿、山寨可謂不能避免，企業事先做好準備十分重要。

他目前在日本各地開會，敦促希望在中國發展的公司，盡快申請商標和專利。