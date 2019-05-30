滙豐梁兆基：若沒有一國兩制　香港只是內地其中一個城市

中美爭拗持續，滙豐亞太區顧問梁兆基在一個大灣區研討會指，中美爭拗或反令大灣區發展更快，因中國失去外貿增長的支持，內需便是經濟唯一支柱，而大灣區是內地主力經濟區域，反而突出成為經濟主要動力。

他認為，中美關係短期內一定不能恢復，爭拗會持續下去，雙方貿易活動減少的情況下，中國對外接軌將更困難，但中國又難以全國性開放，故大灣區的角色將更為重要，「利用大灣區作為對外出放的平台，通過香港」，比以往更急切和需要，大灣區發展有機會比原先估計更快。

梁兆基指，大灣區的優勢正正在於兩個制度、三個地區。若沒有一國兩制，香港只是內地其中一個城市，「人口多不過深圳，大不過廣州，國情又不熟悉，現在先搞Virtual Bank」，如果內地全國對外開放，香港就「冇得撈」。因此，香港的角色是在一國兩制優勢下，利用法制和銀行制度完善，助將整個大灣區提升，支撐中國下一階段發展。

滙豐亞太區顧問梁兆基指，如果內地全國對外開放，香港就「冇得撈」。（區嘉俊攝）

郭振華：7成廠家打算留內地發展

香港工業總會主席郭振華則指，早前公布的大灣區規劃綱要提及再工業化，香港有科研基礎，要思考如何利用深圳和東莞等優勢，謀劃新商機。他說，貿易戰下，據工總統計，有7成廠家打算留在內地發展，明顯看到發展綱要有很多可著墨地方。