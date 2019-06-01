【歐聯決賽】贊助商巔峰對決　渣打醒　還是友邦勁？

萬眾期待的兩支英超球隊爭奪歐聯決賽將於本港時間周日凌晨上演。身穿紅衣渣打集團（2888）贊助的利物浦球迷，將與友邦集團（1299）贊助的熱剌白色波衫粉絲，都希望自己的球隊可以奪得錦標。

在商場上，渣打和友邦都是球隊贊助的大贏家，反映出這兩家在香港和亞洲的知名金融品牌擁有獨到眼光。

友邦最初贊助熱刺時，球迷可能不明白，但幾季過後熱刺成績明顯進步，證明友邦眼光甚準。（路透社）

AIA母企 金融海嘯被迫放棄贊助曼聯

十年前，當時要美國政府拯救的美國國際集團（AIG），亦即友邦的前大股東，被逼放棄贊助在亞洲擁有龐大球迷的曼聯，當年四年的贊助費高達5,650萬英鎊（約5.59億港元）。

塞翁失馬，2013年友邦再次於英超亮相，贊助正在冒起的英超球隊熱刺。當時總裁杜嘉祺（即現任滙豐控股（0005）主席）可以說是忍痛簽下贊助合約，因為他是一名超級車路士粉絲。

「車迷」杜嘉祺簽熱刺贊助 後者成績攀升

事實證明，杜嘉祺「忍痛」帶來豐碩成果，熱刺自友邦的贊助後開始擺脫「四五六」位歐聯邊緣人位置，2015至2016賽季以第3位獲得歐聯初賽資格，成績比曼聯更優勝，今年更有機會初嘗捧盃滋味。

此外，友邦更每季帶熱刺在他們進駐的18個國家作亞洲巡迴表演，每年選3個城市，但今年就不會來香港和球迷見面。

熱刺擁有現役最成功的東亞球員、韓國孫興慜，在亞洲關注度一路上升。（路透社）

作為英國上市公司，熱刺球會的業績可比擬股王級的友邦。自2014年開始，經營溢利和營業額每年都有兩成以上增幅，2018年經營溢利更近倍升。有見及此，友邦於2017年再簽訂五年的贊助合約到2021/2022球季為止。

利物浦亞洲中東及非洲 球迷超過兩億

另一方面，渣打也是英超贊助成功的表表者。自2010年開始，渣打每季贊助紅軍高達3,000萬英鎊（約2.97億港元），因為這支球隊在亞洲、中東及非洲等新興地區的球迷數目超過兩億，這些市場正正是渣打的發展重心。

利物浦球迷根基深厚，在亞洲、中東及非洲球迷超過兩億人。（路透社）

紅軍愈打愈好奪英超亞軍 渣打股價卻低迷

利記和渣打的DNA相近，一句#StandRed的口號，貫徹他們「大衛決戰哥利亞」，即要在強大的對手當中突圍而出的決心。

不過，雖然紅軍愈打愈好，更以97分飲恨英超亞軍，但贊助商卻未見愈戰愈勇，股價更較十年前下跌三份之二。

渣打延長了利物浦的贊助合約到2022至2023年賽季，每年賺助費加碼至4000萬英鎊。（路透社）

延長贊助費合約 加碼至每年4000萬英鎊

由於利物浦成績好，令贊助銀行大收宣傳之效，因此渣打已簽訂五年贊助合約至2023年，每年高達4,000萬英鎊（約3.96億港元）。

生意就是一場比賽。在贊助體育來看，渣打和友邦這幾年都算豐收。而最後大獎誰屬，歐聯決賽自有分曉。