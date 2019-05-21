趁日本失收搶生意？　韓國CJ大增紫菜廠產量兩倍

日本今年海苔失收，紫菜產量大減，但當地加工廠因質素問題，沒有大幅增加韓國及中國的紫菜進口。韓國食品大廠CJ第一製糖則在這個時候宣布，大幅增加越南加工廠產能兩倍，全力進軍東南亞市場。

又在美國設紫菜加工廠

《東亞日報》報道，CJ越南廠房將每年產量，由50噸大增至150噸，同時又會在美國西部設紫菜加工廠，兩間廠目標在今年下半年完工。

此外，CJ在4月又增持了韓國最大紫菜加工商之一三海商社的股權，持股80%，該公司擁有20多項紫菜相關的專利，可見CJ立意大增紫菜生意。

CJ關注紫菜，主要是市場空間龐大。據韓國農水產食品流通公社數據，愈來愈多國家進口紫菜，由2007年的49個國家增加至2018年的136個，預計韓國紫菜出口規模會達到10億美元大關。

日本紫菜適合配飯 中國煲湯 韓國製餅乾

原來紫菜產地只有日本、韓國及中國，不過三地生產的紫菜都不同。日本紫菜價格較高，亦都較厚，常用來搭配米飯及製成壽司。中國紫菜則主要用於煲湯。韓國紫菜價格較日本低，厚度適合用來製作餅乾。

至於市面見到的泰國生產紫菜，原來是2000年從韓國、日本及中國進口原料，再加工成為食品，出口到東南亞各地。

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