訪日旅客不再只去京阪　地區旅客消費超過東京

日本不單止深受港人所鍾愛，亦受到中國等地區旅客歡迎，去年共有3,120萬人次。而近年訪日旅客的足跡從傳統東京、大阪及京都，逐漸擴散到其他地方。有分析指三大城市以外的道、府、縣，2018年訪日遊客消費總額高達1.8萬億日圓，已經超過了東京。

《日本經濟新聞》分析了日本觀光廳的訪日消費額，以及各都道府縣訪日外國人的訪問率，在瑞穗綜合研究所協助下，推算出各地外國旅客消費額。

消費額最高當然是東京，2018年有1.76萬億日圓，較2015年增長16%，大阪和京都別有8,745億及2,900億日圓。

一都兩府之外地區 3年增長39%

而「一都兩府」以外的44個道縣增長驚人，2018至2015年增長了39%。2015年44道縣訪日客消費額合計還低過東京逾1成，到了2018年已經高過東京4%。

旅客總消費額增長得快，也就是說旅客數目增長得快。那麼哪些地方是近期外國客的重點旅遊地呢？

港台客湧入昇龍道 瀨戶內增長勁

調查發現，由石川縣至愛知縣9個縣合稱的所謂「昇龍道」，消費額3年間大升41%至3,240億日圓。該區包括了富山縣、金澤市、名古屋等地，據稱直飛名古屋中部機場的班機，帶來了大量台灣及香港旅客。

而增長最勁的是「瀨戶內」7縣，包括山口、廣島、岡山、德島等，外國旅客消費3年勁升78%至1,585億日圓。

地方合作增吸引力 小心「觀光公害」

東京、大阪、和京都以外地區旅客增長，最主要是「回頭客」增長。日本觀光廳2018年發布的調查顯示，約六成訪日旅客到日本兩次或以上。隨着訪日次數增加，旅客希望遊覽三大城市以外的地區。

瑞穗綜合研究主任經濟學家宮嶋貴之指出，幾個地方取長補短，可以提高吸引力，但同時要處理「觀光公害」問題，而這問題已經為京都市人氣景點附近居民帶來影響。