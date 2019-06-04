晶片架構被採納為國際標準　瀾起科技植入“中國芯”

被譽為“中國最牛積體電路設計公司”的瀾起科技，在昨日（3日）接到了科創板上會通知書。分析師認為，瀾起科技是“中國唯一打入國際主流伺服器”領域的核心晶片供應商。

《上海證券報》今日（4日）引述一位元晶片領域資深投資家表示，瀾起科技是不可多得的優秀科創企業，它不僅是細分領域全球領先者，還是國際標準的制定者之一。



瀾起科技的技術實力已經轉化為商業效益。招股書顯示，憑藉領先的技術水準，公司在DDR4階段逐步確立了行業領先優勢，2018年公司實現營業收入17.58億元（人民幣‧下同），淨利潤7.37億元，毛利率超過70%。

瀾起科技生產伺服器憶體介面晶片

多位半導體行業專家認為，這是一家真正與國際一流公司並肩競爭、且已經取得領先優勢的企業。瀾起科技主營業務是為雲計算和人工智慧領域提供以晶片為基礎的解決方案，目前主要產品包括記憶體介面晶片、津逮伺服器CPU以及混合安全記憶體模組。目前的核心業務記憶體介面晶片，是在CPU與記憶體之間，搭建一條資料交換的“高速公路”，以提高記憶體資料讀寫頻寬，改善伺服器性能。



全球範圍內從事研發並量產伺服器記憶體介面晶片的主要廠家是瀾起科技、IDT和Rambus，其中瀾起科技和IDT具有比較明顯的優勢，全球市場佔有率均接近50%。由於下游DRAM市場的集中度特別高，三星、海力士、美光等半導體企業三強佔據了超過90%的市場份額，通過覆蓋這些超級客戶，瀾起科技實現了高市場佔有率。