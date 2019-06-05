港5月PMI跌至近3年低　反映私營經濟景氣度大幅倒退

本港營商情緒持續受壓，港PMI跌至近3年低！日經與IHS Markit聯合公布，經季節調整後， 5月份日經香港採購經理指數由 4月份 48.4 跌至46.9，創下2016年6月以來的最低水平。正當有企業指美中貿易磨擦拖累了客戶需求之際，最新 PMI 數值顯示私營經濟的景氣度大幅倒退。PMI 標題指數乃衡量私營經濟表現的綜合指標。

企業5月份的客戶需求進一步減弱，新訂單量的整 體跌速較4月份加快。由於銷往中國的訂單量再度減少，新增業務的跌幅接近3年最大。5 月份來自中國的新業務量已連續13個月下跌。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw評論香港PMI調查結果時表示，最新日經PMI調查顯示，香港私營經濟的前景於第二季度中段陰霾更重。5 月份PMI標題指數接近3年低位，表明營商狀況明顯轉弱；而最令人關注的是，企業新接的訂單量因中國內需減少而大幅下跌。鑑於中國是香港最大的出口目的地，佔香港出口總額5成以上，因此美中貿易之緊張局勢重新升溫，對香港經濟發展顯然不利。

他續稱，PMI的調查資料便普遍透露，貿戰僵局減弱了市場對港產商品和服務的需求，導致企業對未來1年的產出預期依然悲觀。5月份PMI調查結果大致顯示，按年經濟增長低於1.5%。