香港航空董事﹕若禁制令致公司損失　向鍾國頌一方索償9500萬元

香港航空股東爭拗目前仍未停止。法庭今日通過，由公司新任董事鍾國頌向高等法院的臨時禁制令，獲法庭延續至今年8月22日，期間4名港航股東或董事，仍不可以進行股份轉讓。

至於仍為港航主席侯偉，以及現為行政總裁及權責主管的孫劍峰這兩名董事的代表律師在庭上指出，若港航因禁制令而產生任何損失，原告需要向港航賠償合共9,500萬元。法庭會在下月17日審議是否通過。

包括鍾國頌旗下的香港航空諮詢服務有限公司﹑Frontier Investment Partner（FIP）等為原告，原分兩案入稟高院，要求禁止港航現任4名董事及股東轉讓﹑訂立任何口頭或書面協議，承諾等，以向現有股東或任何第三方發行新股，以及禁止作為買家Gand City Capital Investment處理聲稱從FIP購入的港航控股股份。

法庭予原告7天修改入稟狀

法庭通過兩份臨時禁制令的有效期延至今年8月22日，不過法官指出由於兩份入稟狀的原告均為鍾國頌及FIP，希望兩名原告可以一併申索案件處理。對此原告及被告均無表示異議。同時法官又指出不明白至今原告仍未提出具體訴訟原因，原告代表律師指出因要更多時間作準備，所以要求延續提交申索書。法庭最終予原告7天修改入稟狀，並於21日內提交申索書。

被告港航董事侯偉及孫劍峰的代表律師首次提出新要求，指出若港航因禁制令影響而產生任何損失，原告需要向港航賠債9,500萬元。原告指出有關金額龐大，但是法官則指出對航空公司而言，金額不感意外。