野村分析師一張圖驚天預警︰看到雷曼爆煲前的徴兆　美股恐冧40%

中美貿易戰升溫，環球經濟前景未明，金融「末日論」又再燃起！繼全球智能手機「一哥」鴻海董事長郭台銘警告比金融海嘯更大的海嘯即將來臨，更可能在短的時間出現後，野村證券量化團隊分析師Masanari Takada也發出類似的「末日預言」。

據《彭博》報道，Takada引述一個反映市場恐慌和貪婪的「美國股市情緒指數」，直言美國股市現時的情緒趨勢漸漸與2008年雷曼危機爆發前的模式相似﹙見圖﹚。

根據上述指標走勢，標指可能平均要挫約20%，而最壞情況則暴瀉約40%，與2008年9月雷曼兄弟申請破產後的6個月內，該指數的跌勢睇齊。

野村分析師Masanari Takada引述反映市場恐慌和貪婪的「美國股市情緒指數」，警告將出現大冧市。﹙彭博截圖﹚

恐處「終極一跌」之前

Takada表示，目前市場模式教人想起2008年6月的情景，投資者當時也在擔心全球經濟增長及股市調整。他指出，大冧市前，2008年7月至8月美股亦曾出現一次安慰性反彈，他表示，股市目前正朝向2008年6月至7月時的情景走。

因此，Takada警告，我們很可能正處於第二次大浪之後，但在「終極一跌」之前，他同時將2018年12月的拋售與2008年1月至3月的拋售潮相提並論。12月傳統上是美股表現良好的月份，但去年12月，市場憂慮聯儲局加息過度觸發衰退，加上華府陷停擺危機，美股道指一周暴瀉1,655點或6.87%，為2008年10月來最差！Takada續稱，這亦是為什麼需要一些驚喜，才能讓市場情緒盡快偏離這種不祥模式的因由。

2008年9月15日，美國老牌券商雷曼兄弟（Lehman Brothers）在紐約申請破產保護，觸發美股大跌市，標指由1250點水平，持續跌至翌年3月約670點水平，然後才慢慢爬升。