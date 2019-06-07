陳茂波︰貿易保護主義抬頭　對全球經濟構成重大威脅

財政司司長陳茂波昨日（聖彼得堡時間6月6日）在俄羅斯出席聖彼得堡國際經濟論壇和俄羅斯直接投資基金所舉行的活動，並和其他俄羅斯直接投資基金活動出席者與俄羅斯總統普京會面。

與普京會面前，陳茂波出席了基金一個有關新興市場投資機遇的圓桌會議，與基金高層人員、其國際專家委員會成員及其他出席者交流。他並於昨日較早時參與了基金專家委員會就俄羅斯宏觀經濟展望及全球投資所面對的挑戰所舉行的會議。他6月5日（聖彼得堡時間）抵埗後亦出席了基金所舉行的歡迎晚宴。俄羅斯直接投資基金（RDIF）是俄羅斯主權基金，於2011年成立。

同時，陳茂波昨早亦參與聖彼得堡國際經濟論壇其中一個討論環節，就環球經濟秩序，與投資銀行、商會和評級機構等代表交流。

陳茂波在討論環節中指出，貿易戰並沒有贏家，國際貿易及投資是全球經濟增長和發展的關鍵，貿易保護主義抬頭對全球經濟構成重大威脅。中國將繼續進一步改革開放，並推動與其他國家之間的投資和貿易交流。香港作為領先的金融中心，會在國家逐步開放的過程中全力協助。



他並會晤俄羅斯財政部副部長Vladimir Kolychev，介紹香港最新發展，特別是香港在基建投資及融資方面的優勢。他期望俄羅斯與香港能在不同領域加強合作。

今日（聖彼得堡時間6月7日），陳茂波會繼續出席聖彼得堡國際經濟論壇和基金的活動。