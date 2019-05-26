陳茂波：多管齊下推動創科　採購政策不單純考慮價低者得及經驗

政府近年積極推動創新科技，財政司司長陳茂波今日（26日）在網誌表示，特區政府正透過三個方向推動相關工作，包括推出支持創新的採購政策，不會單純「價低者得」，而是考慮標書可帶來的整體價值；同時也不會把投標者的經驗列作參與投標的必要條件。其他措施還包括設立科技統籌整體撥款計劃，支持各政府部門籌劃及推展科技項目，以及把「科技券」納入為「創新及科技基金」下一個恆常資助計劃。

陳茂波表示，特區政府正透過三個方向推動創科。（陳茂波網誌）

有助中小企及初創企業有更公平競爭機會

陳茂波表示，政府部門就物料、一般服務及收入合約進行採購時，不會單純「價低者得」，而是考慮標書可帶來的整體價值，包括是否包含創新科技元素、是否以新穎的方式提供某種公共服務，或有否兼顧到其他的社會效益。在新政策下，採購部門採用的評分制度，技術評分佔比由原來的30%至40%，上調到50%至70%，當中預留了一定比例以考慮標書建議的創新度。至於標書價格的評分佔比，就相應下調到30%至50%。

他又指，根據新政策，一般情況下採購部門不會把投標者的經驗列作參與投標的必要條件；而且投標者經驗佔總技術分數的比重亦會以最多不高於15%為限，有助中小企及初創企業有更公平的競爭機會。

此外，陳茂波表示，在2017年設立5億元的科技統籌整體撥款計劃，支持各政府部門籌劃及推展科技項目，利用科技提升運作效率及服務質素。至今該計劃已支持48個由部門提出的應用科技項目，涉及總額超過3億元。政府又於本財政年度向計劃增撥5億元，進一步推動各部門利用科技提供服務。

「科技券」資助上限增至40萬元

此外，政府在2016年底推出「科技券」先導計劃，以「二(政府)對一(企業)」配對方式，資助本地企業和機構善用科技以提升生產力或升級轉型。截至今年4月底，政府已批出超過1,220宗申請，資助總額達1.7億元。而在今年財政預算案中，「科技券」納入為「創新及科技基金」下的一個恆常資助計劃，並將每名申請者的資助上限倍增至40萬元，每名申請者可獲資助的項目上限，也由3個增至4個。