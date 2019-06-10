貿發局把本港今年出口增長預測由5%削至2%

鑑於中美貿易戰續影響全球供應鏈，加上部分主要經濟體增長放緩，貿易發展局就今年的香港出口增長預測，由5%下調至2%。

各行各業均看淡主要市場出口前景

貿發局公布今年第二季貿發局出口指數微跌1.9至37.3，貿發局大中華區助理首席經濟師曾詩韻認為，各行各業的香港出口商普遍看淡主要市場的出口前景，不過跌幅輕微，相信出口商已消化負面消息，悲觀情緒轉趨穩定。

她又指，鑑於目前環境，港商較為審慎，對日本及內地的增長潛力較有信心，而歐盟及美國則較弱。

貿發局研究總監關家明指，美國若對3000億美元的中國商品徵收關稅，措施對本港出口的影響難以估計。（賴啟燊攝）

本港受出口技術限制影響較少

貿發局研究總監關家明對於貿易戰若衍生科技戰，他認為對本港電子出口影響較少，各國對電子出口一向有限制，本港作為獨立關稅區，所受到的管制較內地少，本港有一套國際接受的做法符合有關要求。

對於美國總統特朗普會否再就價值3,000億美元的商品徵收關稅，他指「冇人估到會點，可能連特朗普本人都唔知」，認為有關措施對本港出口的影響難以估計，亦不知道特朗著是否會作出相關措施，以及徵收貨品多少百分比價值的關稅。