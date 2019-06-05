野村中美貿易戰贏家排行榜　越南第一　香港亦排第六

中美貿易戰升溫，東南亞各地最受惠。券商野村發表報告，指出越南在貿易戰之中最得益，香港亦排第六位。

野村報告調查全球首50大經濟體，顯示貿易戰爆發以來各種商品貿易轉移的情況，並預計未來1年的情況。首10位最受益經濟體之中，有6個來自亞洲，顯示中美貿易戰讓東南亞經濟有增長。

美國訂單轉移 越南及台灣最受惠

最受惠的地方是越南，未來1年料獲得佔GDP約7.9%的訂單，主要是美國商家訂單轉到越南，佔上述7.9%之中的7.5%。

第二位是台灣，未來1年料會獲得佔GDP約2.12%的新訂單，主要亦是美國商家轉過去的訂單。

中美貿易戰10大受惠經濟體 排名 經濟體 貿易轉移佔GDP比例 1 越南 7.9% 2 台灣 2.1% 3 智利 1.5% 4 馬來西亞 1.3% 5 阿根廷 1.2% 6 香港 1% 7 墨西哥 0.8% 8 韓國 0.8% 9 新加坡 0.7% 10 巴西 0.7%

美尋黃金進口地 香港新加坡受益

美國從中國進口的產品需要找尋替代進口地，野村指出黃金進口會令香港及新加坡受惠，預計貿易轉移佔香港GDP約1%。

報告反映了中美兩國所需的產品不同，在找尋替代國的時候，亦因產品不同而令各國在不同程度上受益。

貿易戰對中國經濟影響 高於美國

對美國而言，需要從中國廠商轉單的產品首要為電子產品，其次是家具及旅遊用品。至於中國，則需要到其他國家採購黃豆、飛機、穀物和棉花等。

此外，野村統計顯示，貿易爭端對中國的損失為拖累GDP增長0.5個百份點，而對美國而言則拖累GDP增長0.3個百份點，顯示對中國影響較大，因出口到美國的產品佔中國GDP比例較高。